Equipe da Secitec faz visita técnica em associação para disponibilizar cursos gratuitos

A Diretoria de Difusão da Inovação e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP) realizou, nesta quarta-feira (20), a primeira visita técnica à sede da Associação Mulheres do Bem (AMB), no bairro Alto do Mateus. O objetivo da visita foi para verificar o ambiente onde serão feitas parcerias, como a doação de equipamentos eletrônicos e para que a população da região possa participar de cursos gratuitos do Programa Qualifica João Pessoa.

Nesta primeira visita, foi verificado o ambiente, as salas, iluminação, a ventilação, segurança, a disposição de mesas e bancadas do local. A segunda etapa será a visita da presidente da AMB, Tassiana Farias, à Secitec para formalização da parceria e estudar a possibilidade de ser oferecido, também no local, minicursos, oficinas de reciclagem e artesanato que serão ofertadas pelo setor de educação da secretaria para população.

O diretor de Difusão da Inovação e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Capital, Silvio Rossi, comentou que os cursos do Qualifica serão oferecidos de forma online, por isso, é necessário que o ambiente esteja preparado para que os equipamentos eletrônicos sejam instalados adequadamente pelos técnicos de informática da Secitec e as pessoas cadastradas possam realizar os cursos remotamente. Logo que os ambientes estejam organizados a comunidade poderá usufruir de todo conteúdo.

Estiveram presentes nesta primeira visita técnica a chefe da Divisão Técnico Pedagógico, Yaponira Santos Pereira da Silva, a coordenadora administrativa do Centro de Recondicionamento (CREa), Jaqueline Figueiredo dos Santos e o chefe da Divisão de Manutenção e Suporte em Tecnologia, Sidcley Fernandes Albuquerque.

A presidente da AMB, Tassiana Farias, comentou que para a associação ter a oportunidade de oferecer cursos do programa Qualifica João Pessoa na comunidade é muito prático. “Acredito que juntos podemos avançar e levar esse programa para mais pessoas, sobretudo, as mulheres e os jovens da comunidade. Sou muito grata à Secitec por isso, por fazer essa ponte”, comentou Tassiana Farias.

A entrega de equipamentos eletrônicos, computadores, cabos, impressoras, roteadores, mouse e estabilizadores para que as mulheres e pessoas do bairro possam fazer parte dos cursos do Qualifica João Pessoa será a etapa final desta ação da Secitec para a comunidade do Alto do Mateus.

Associação Mulheres do Bem (AMB) – É uma associação de direito privado, sendo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, fundada em 28 de outubro de 2021, a partir da vulnerabilidade social identificada no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa, onde são promovidos serviços e atividades socioassistenciais. A associação foi criada com o objetivo de desenvolver estratégias para a promoção da equidade social, com autonomia dos cidadãos e garantia dos seus direitos, por meio de atividades direcionadas ao fortalecimento da relação familiar, socialização, convivência comunitária e participação social, com o intuito de garantia de direito à vida, à dignidade, a prevenção e/ou proteção do seu público-alvo à situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal.