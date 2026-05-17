Marina Dias vence etapa da Copa do Mundo de paraescalada nos EUA

A paulista Marina Dias venceu a etapa de Salt Lake City, nos Estados Unidos, da Copa do Mundo de Paraescalada na classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência). Foi a terceira vez que a brasileira conquistou o primeiro lugar na cidade norte-americana, após os triunfos em 2022 e 2023.

Marina já tinha sido a melhor entre as oito atletas que participaram da fase classificatória, na sexta-feira (15). As quatro primeiras avançaram à disputa por medalhas neste sábado (16). Entre as finalistas, somente ela e a norte-americana Nat Vorel chegaram ao topo da parede, mas a brasileira concluiu em menor tempo e garantiu o primeiro lugar. A alemã Lena Schoellig, que alcançou 39 das agarras do muro, completou o pódio.

A escaladora de Taubaté (SP), bicampeã mundial, que tem o lado esquerdo do corpo afetado pela esclerose múltipla, é o principal nome brasileiro na paraescalada. A modalidade que será disputada em uma Paralimpíada pela primeira vez em Los Angeles (Estados Unidos), daqui dois anos. A classe dela, porém, não foi incluída no programa dos Jogos.

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Outro brasileiro a chegar ao pódio em Salt Lake City foi Eduardo Schaus, que ficou com o bronze na classe AU2 (atletas amputados ou com função reduzida de membro superior). O paranaense, que nasceu sem a mão direita, alcançou 35 das agarras. A vitória foi do norte-americano Brian Zarzuela, que chegou à 43ª agarra da parede, duas a mais que o alemão Kevin Bartke.

A classe de Eduardo é uma das que serão disputadas nos Jogos de Los Angeles, conforme anúncio do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) realizado em junho do ano passado. Ao todo, serão oito categorias, quatro por gênero, reunindo atletas com deficiências visuais, de membros superiores e inferiores e alcance e potência.