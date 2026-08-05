Sargento Rui troca PL por MDB e declara apoio a Cícero Lucena ao Governo do Estado; ouça

Sargento Rui sai do PL e vai para o MDB. Reprodução

O suplente de deputado estadual Sargento Rui deixou o Partido Liberal (PL) e deve se filiar ao MDB. Ele participou, nesta sexta-feira (31), de evento na sede da sigla, e afirmou que a migração envolve a sobreviência política e a busca pela permanência na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

A filiação ao MDB também envolve um acordo com o deputado estadual Caio Roberto (MDB), que se licenciou para abrir espaço para Rui. O convite para filiação, segundo ele, partiu do ex-prefeito Cícero Lucena e do senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente estadual da sigla.

Em entrevista à CBN Paraíba, Sargento Rui disse que sentia dificuldades para disputar a eleição dentro do PL, e que o contexto eleitoral contribuiu para a decisão de migrar de partido. Ele também informou que votará em Cícero Lucena na disputa ao Governo do Estado.

“Eu fiz um estudo, junto com minha equipe, e entendemos que o caminho era mais viável sair do PL, a nossa casa, que gostamos muito, que torcemos, mas nessa eleição caminharemos no MDB”, justificou.

Fontes do PL disseram ao Jornal da Paraíba que já aguardavam a saída de Sargento Rui. A filiação dele no MDB deve ser confirmada no dia da convenção do partido, em 05 de agosto.

Diferente do que é necessário para os interessados em disputar eleições, policiais militares na ativa não precisam cumprir o prazo padrão de filiação partidária até 6 meses antes do pleito.

Os militares não podem se filiar até que sejam escolhidos como candidatos durante uma convenção.

Discuso conservador mantido



Apesar de sair do PL, Sargento Rui disse que segue com discurso conservador e em defesa da segurança pública. Na avaliação dele, o eleitor deve considerar a mudança como uma decisão pragmática, não de pensamento ideológico.

Em relação às eleições presidenciais, o deputado prometeu votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) para presidente. “Tive liberdade e nessa eleição meu candidato é Flávio. Foi me dada ampla liberdade para fazer minhas escolhas”, afirmou o parlamentar.

Ouça trecho da entrevista a seguir