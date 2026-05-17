Paraíba registra aumento na emissão de CNHs e na procura por habilitação

CNH do Brasil: Número de solicitações e emissões de habilitações crescem na Paraíba após mudanças – Foto: Vosmar Rosa/MT.

O número de carteiras de habilitação emitidas de janeiro a abril de 2026, na Paraíba, foi 34,38% maior que os primeiros quatro meses de 2025, de acordo com o Ministério de Transportes, em dados enviados para o Jornal da Paraíba.

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Nos primeiros meses do ano passado, foram emitidas 13.412 carteiras, enquanto no primeiro quadrimestre deste ano foram emitidas 18.023. As novas regras para emissão da CNH no país começaram a valer a partir de 9 de dezembro de 2025, permitindo tirar a habilitação sem autoescola, com redução de custos e aulas práticas.

De acordo com o ministério, também foi observado um aumento no número de pedidos para tirar a nova CNH do Brasil, que corresponde a uma subida de 489,8%, também considerando a comparação entre os quatro primeiros meses do ano passado com o atual ano.

No quadrimestre inicial de 2025 foram cerca de 16.066 requerimentos para tirar a CNH, enquanto em 2026, até abril, foram 94.756 pedidos.

Foram emitidos 155.415 certificados de cursos teóricos de formação de condutores no primeiro quadrimestre de 2026. Desse total, 74.822 foram realizados pela plataforma gratuita disponibilizada pelo governo, enquanto 80.593 cursos foram feitos em autoescolas credenciadas ao Detran-PB.

Aprovação em exames práticos e teóricos

Na Paraíba, a taxa de aprovação dos candidatos aumentou tanto na prova teórica quanto na prática no quadrimestre do ano atual, em comparação com o mesmo período de 2025, quando as novas regras ainda não estavam em vigor.

Nos exames teóricos, foram aplicadas 24.480 provas em 2026, contra 13.605 em 2025, um aumento de 79,93% no número de exames realizados. O total de aprovados passou de 13.141 para 24.094 candidatos. Com isso, a taxa de aprovação subiu de 96,59% para 98,42%, uma diferença de 1,83%.

Já nos exames práticos, o número de provas realizadas aumentou de 24.750 para 37.951, crescimento de 53,34%. O total de candidatos aprovados passou de 22.908 em 2025 para 36.135 em 2026, considerando apenas os quatro primeiros meses. A taxa de aprovação saiu de 92,56% para 95,21%, avanço de 2,65 pontos percentuais.

Novos instrutores

No estado, também houve um aumento no número de novos instrutores cadastrados nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo intervalo de 2025.

Segundo os dados, o total de novos instrutores passou de 34 em 2025 para 567 em 2026, o que representa um acréscimo de 533 cadastros. Em termos percentuais, o crescimento foi de 1.567,65%.