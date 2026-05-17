Prefeitura disponibiliza de políticas públicas de combate ao preconceito e LGBTFobia

No país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, o 17 de Maio – Dia Internacional de combate à LGBTFobia é um dia de reflexão e orientação sobre os direitos que esta comunidade tem ao ser vítima de tantas violências. A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT tem sido um ponto de apoio para busca de informação, onde muitas pessoas podem tirar dúvidas e impedir que mais mortes aconteçam.

“Antes de tudo, é muito importante refletir sobre porque somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. O dia 17 de Maio nos coloca essa reflexão: enquanto sociedade o que podemos fazer para que estes números sejam reduzidos, o que motiva tanto ódio?”, questionou Geraldo Filho, coordenador da Promoção à Cidadania LGBT.

A Coordenadoria LGBT, como equipamento voltado para esta população, está sempre aberta para orientar pessoas que são vítimas de LGBTFobia e fazer com que elas tenham seus direitos garantidos por lei, já que trata-se de um crime.

O primeiro passo, explicou Geraldo, é fazer um Boletim de Ocorrência na delegacia de crimes LGBTFóbicos. “O processo só pode começar com o Boletim de Ocorrência para que o caso possa ir a julgamento e os culpados poderem ser responsabilizados”, disse. O Supremo Tribunal Federal (STF) estima pena de até três anos de prisão.

“Somos cientes de que não é fácil para uma pessoa LGBTQIA+ começar um processo, mas vemos esta ação como mais um ato de enfrentamento e apoiamos com todas as informações possíveis para que o processo prossiga e a justiça seja feita”, falou.

A coordenadora de Psicologia da Coordenadoria LGBT, Thamara Bernardino, acrescentou que as pessoas LGBTQIA+ já passam por dificuldades extremas envolvendo preconceitos e tantas outras formas de violência e datas como esta servem para visibilizar e sensibilizar a sociedade.

“São pessoas que enfrentam mais questões relacionadas à exclusão, ao preconceito, à violência, à rejeição familiar. Todos estes elementos vão reduzindo o senso de pertencimento à sociedade e também afetam, de forma muito grave, a autoestima. Oferecemos um espaço seguro, uma escuta humanizada e livre de julgamentos. Com certeza, isto fortalece a pessoa numa sociedade que tem seus pilares no preconceito”, explicou.

Sobre a data – O 17 de Maio é considerado um momento histórico para a comunidade LGBTQIA+, pois foi quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da lista de doenças em 1990. Desde então, a data tem chamado a atenção da sociedade para o combate à discriminação, mortes e todo tipo de violência.

Já em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu enquadrar os crimes contra pessoas LGBTQIA+ na Lei do Racismo. Portanto, agredir, discriminar, ofender é crime.

“Todas estas iniciativas são frutos de muita luta. É preciso educar uma sociedade que precisa viver bem com as diferenças que existem na natureza humana”, afirmou Geraldo Filho.

A Coordenadoria LGBT está situada na rua Diogo Velho, 150, Centro. Para mais informações, as pessoas interessadas podem entrar em contato através do WhatsApp: 83 99394-3402.