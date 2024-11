João Pessoa sedia Simpósio Nacional sobre Inteligência Artificial, Desinformação e Produção Multiplataforma

A cidade de João Pessoa foi palco, neste sábado (30), do Simpósio Nacional Mídia, Inteligência Artificial e Desinformação, evento que reuniu especialistas, acadêmicos e profissionais da comunicação para debater o papel da inteligência artificial (IA) no enfrentamento à desinformação e na produção de conteúdo multiplataforma. O simpósio integrou a programação da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), com atividades realizadas no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho, até este domingo (1).

O evento, que ocupa cerca de mil metros quadrados de stands, apresenta uma programação variada que inclui colóquios, exposições e competições voltadas para diferentes públicos, de jovens a adultos. Destaques deste ano incluem o colóquio de computação quântica, que reuniu especialistas de todo o Brasil, e um campeonato de artes com resíduos eletrônicos.

Entre os expositores estão instituições como a Universidade Federal da Paraíba, o Instituto Federal e a Cagepa, que demonstram inovações tecnológicas em diversas áreas, incluindo gestão hídrica. O evento também conta com a participação da equipe HQPB, que promove atividades de cultura pop, jogos eletrônicos e apresentações com personalidades do universo da dublagem.

“O evento é uma grande vitrine da ciência e tecnologia para a população de João Pessoa. Além de trazer nomes importantes como especialistas em computação quântica, buscamos ampliar o alcance para diferentes públicos, incluindo atividades interativas de cultura pop, como a apresentação de dubladores famosos”, destacou o diretor de Projetos de Tecnologia e Inovação, Dênio Mariz.

Como parte da programação da Semana, a equipe de aerodesign da Universidade Federal da Paraíba apresentou seu projeto de avião leve, desenvolvido para uma competição nacional em São José dos Campos. O objetivo do projeto é criar um protótipo capaz de transportar cargas que pesem até o dobro de seu próprio peso, garantindo máxima pontuação na disputa.

“Nossa participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma oportunidade única de apresentar ao público o que fazemos na universidade e buscar parcerias que nos ajudem a avançar”, afirmou Luis Souza, capitão da equipe. “Nosso projeto tem como foco a competição, mas também promovemos ações em escolas públicas e incentivamos a participação de mulheres na engenharia – hoje, metade da equipe é composta por elas. Além disso, utilizamos materiais específicos para construir aviões leves e precisamos de recursos para continuar desenvolvendo e ampliando nosso alcance”, completou.

Entre os visitantes, o engenheiro mecânico Naum Melo levou os filhos para conferir as exposições e destacou a relevância do evento para inspirar as novas gerações. Com uma programação ampla, o evento tem sido uma oportunidade para pais e filhos conhecerem as tendências tecnológicas que prometem moldar o futuro. “É importante porque eles têm contato com inovações que, no futuro, vão surgir com ainda mais força na área tecnológica. Acho essencial que eles estejam atualizados sobre o que está acontecendo hoje e sobre as propostas para os próximos anos”, avaliou.

O Simpósio foi realizado com uma programação diversificada, começando pela manhã com o painel ‘IA no combate à desinformação e produção de conteúdo audiovisual em multiplataformas’. À tarde, o evento seguiu com o painel ‘Caminhos para enfrentamento à desinformação’, com especialistas como Allysson Viana Martins, Dinarte Varela, Marta Alencar e Maria Lívia Pacheco de Oliveira, mediado por Alberto Pessoa. O Simpósio foi encerrado com o painel ‘Experiência de Mercado’, com a presença de jornalistas como Gisele Lobato, Luísa Alcântara e Silva e Taiguara Tangel, sendo moderado por Heron Cid.