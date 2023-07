Programa de LED

Mais de nove mil lâmpadas já foram instaladas e Seinfra mantém serviços de manutenção

01/07/2023 | 18:00 | 87

O programa de LED da Prefeitura de João Pessoa, que teve início em junho de 2022, ultrapassou a marca de mais de nove mil lâmpadas substituídas na Capital. Nesse primeiro ano, os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) já beneficiaram 44 bairros e comunidades. O valor investido é de R$ 3 milhões. Outras obras estão em andamento.

Esse modelo, mais eficiente na qualidade da iluminação e econômico para os cofres públicos, será implantado em toda a cidade até o final de 2024. Além dos bairros, ruas principais e corredores importantes para o trânsito da cidade também foram contemplados nessa primeira etapa, como destaca Joyce Alves, que coordena o programa e é diretora de Iluminação Pública da Seinfra (Dilup).

“Só esse ano foram mais de três mil pontos substituídos. O total geral do programa, do ano passado até agora, é de 9.885 lâmpadas de LED, que estão oferecendo mais conforto a população e dando uma melhor sensação de segurança. Além disso, por trabalhar com metade da potência, as lâmpadas de LED são muito mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais”, explicou.

Bairros ou comunidades com cem por cento de LED – João Agripino, Jardim Luna, Miramar, Brisamar, Seixas, Grotão, São José, Colibris, Tambiá, Roger, Penha, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Comunidade São Mateus, Comunidade Citex, Comunidade Nova República, Timbó, Cruz das Armas, Tambaú, Conjunto Marinês, Vale das Palmeiras, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Ipês, Chatuba I e II e Comunidade Laranjeiras.

Enquanto a Prefeitura de João Pessoa avança com o programa de LED, outro serviço importante também beneficia a população – a manutenção da iluminação pública. De acordo com a Dilup, nos seis primeiros meses de 2023 foram atendidas cerca de 10 mil solicitações, sendo 991 de iluminação ornamental e 8.941da convencional. A população da Capital pode solicitar esse serviço através do 0800 031 1530, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. A ligação é gratuita.