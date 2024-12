Multidão lota Busto de Tamandaré para curtir Funkeria, Pagode do Meu Agrado e Tracundum no pré-Réveillon de João Pessoa

Uma multidão lotou o Busto de Tamandaré, neste sábado (28), para prestigiar o pré-Réveillon de João Pessoa. O evento, que teve início às 20h com a apresentação da banda Funkeria, seguiu com Pagode do Meu Agrado e banda Tracundum. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, o evento foi um esquenta para o show da virada.

“Esse show faz parte da programação de fim de ano que a gente desenvolve desde o mês de novembro e, com ele, nós pretendíamos estimular ainda mais os artistas locais. São três bandas grandes, todas de perfil de João Pessoa, que têm uma história e uma carreira de sucesso. Então, o show, na verdade, foi um encontro dessas bandas com o seu público, utilizando a mesma estrutura do Réveillon do ponto de vista do som, do palco. Foi um sucesso”, avaliou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Ele afirmou que todos que fazem a Fundação se sentem gratificados porque os músicos, inclusive, reconhecem esse trabalho que a Funjope, na gestão do prefeito Cícero Lucena, está desenvolvendo, dando oportunidade aos variados estilos musicais e a variados gêneros e perfis de artistas. “O nosso trabalho fica coroado de êxito nesse aspecto. É parte da nossa política de cultura do município focar na diversidade das culturas de João Pessoa e o show foi uma síntese talvez disso. O prefeito Cícero Lucena tem sempre pedido para a gente olhar o maior número possível de culturas, abraçar e acolher essas culturas, e nós fizemos isso durante todo esse tempo, sobretudo, agora na programação de fim de ano”, observou.

Shows – A primeira banda a subir ao palco foi a Funkeria. A vocalista Manu Lima disse que todos os integrantes ficaram muito felizes por participar do evento. “Estamos muito contentes de estar nesse palco grande, nessa cidade maravilhosa que é a nossa cidade”, afirmou. “Para nós é uma honra gigantesca fazer parte do pré-Réveillon de João Pessoa, numa estrutura maravilhosa, com um público enorme, moradores da cidade e turistas”, emendou Matheus Pimenta, também integrante da Funkeria.

A segunda banda a se apresentar foi Pagode do Meu Agrado. “Estamos muito felizes porque passa um filme na nossa mente, lembrando de quando a gente começou e hoje estamos tocando no maior palco de João Pessoa para a Prefeitura, para o nosso público. É maravilhoso. Estamos encantados. É muito emocionante estar na nossa terra, o valor que a Prefeitura está dando para o nosso grupo, que é genuinamente da cidade. Agradecemos muito à Funjope pela acolhida”, declarou o baterista Pablo Moreno.

A banda Tracundum fechou a noite com chave de ouro. Leandro Santos, percussionista e um dos fundadores do grupo, também ressaltou a alegria do grupo com o show em João Pessoa. “Estamos encantados e muito felizes, porque a cidade está lotada. Nossa cidade é linda, está tendo festas maravilhosas e agradecemos por ter essa oportunidade de tocar no Busto de Tamandaré, fazendo um pré-Réveillon. Está sendo maravilhoso. A emoção fica à flor da pele”, afirmou.

Público – E se os artistas se emocionaram, o público agradeceu pelas performances e pelo pré-Réveillon da Capital. Quem foi à Praia de Tambaú na noite deste sábado, aprovou a festa. “Eu acho que é um evento que atrai o turismo, é bom para a cidade, bom para a população que gosta de aproveitar. É um evento de grande porte que as pessoas adoram. A Paraíba é linda demais. Estou aqui pela segunda vez e percebo que é tudo feito com muito cuidado, gratuito, com segurança, maravilhoso. Muita música boa, pessoas bonitas, um ambiente gostoso e aquela energia diferente de fim de ano”, elogiou o estudante Gustavo Vietri Martins, de Minas Gerais.

O atendente de telemarketing Matheus Miranda também aplaudiu o evento. “Achei muito boa a programação. Além de ser gratuita, tem muita segurança. A gente se sente protegido e tranquilo para curtir”. Para a esteticista Beatriz Stephani Santana Ferreira é sempre bom trazer ritmos diferentes. “E hoje tem pagode. Então, estou me sentindo bem feliz por esse diferencial na programação de shows”, pontuou.

A operadora de caixa Lidy Maria Lima da Silva teve uma surpresa ao chegar à praia e se deparar com o show. “Eu não sabia que teria esses shows, mas estou achando muito bom. Fiquei sabendo agora e já fiquei. Não poderia deixar de prestigiar e só saio quando terminar”, afirmou, prometendo voltar para o Réveillon.

De Juazeiro (CE), a auxiliar administrativa Lourrany Queiroz Dantas veio passar a virada de ano em João Pessoa junto com a família e ficou feliz ao encontrar uma festa antecipada. “Com certeza, esse pré-Réveillon vai nos aquecendo para a festa da virada, tudo gratuito e seguro. Excelente, maravilhoso, show, diversão e tranquilidade”.

Segurança – A segurança é sempre reforçada durante os eventos realizados pela Funjope, que conta com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando o assunto é relacionado à saúde.

O efetivo da Polícia Militar contou com ciclopatrulha, motocicletas, cavalaria e homens a pé, totalizando 80 pessoas. “Junto com os outros órgãos que compõem a segurança, atuamos para que o evento transcorra dentro da normalidade, garantindo a segurança para todos que vêm desfrutar desse momento de lazer”, disse a capitã Gracilane Oliveira.

A Guarda Civil Metropolitana contou com oito guarnições, cada uma com oito componentes. Dispôs ainda de um ônibus de monitoramento, quatro motos e uma equipe com drone.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também esteve presente atendendo a população. A equipe ofereceu verificação de pressão arterial, distribuição de preservativos e atualização de caderneta de vacinação. Nas primeiras duas horas de evento, já haviam sido atendidas mais de 30 pessoas, conforme a enfermeira Sarah Araújo, coordenadora da equipe.

O Samu esteve a postos para atender qualquer intercorrência. A equipe foi composta por uma unidade de suporte básico, com um enfermeiro condutor, e duas equipes de motolância, com quatro profissionais de enfermagem. “Damos o suporte básico e, se precisarmos de um suporte avançado, o médico vem da base do Samu para cá. Deixamos claro que nesses eventos, a equipe que atua é extra e não faz parte da que está no atendimento do Samu”, ressaltou a enfermeira Lídia Holanda, coordenadora geral do Samu.