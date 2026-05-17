Sine-PB capacita mais 30 jovens de Bayeux na área de Auxiliar de Logística — Governo da Paraíba

Mais um curso de capacitação foi concluído na área de Auxiliar de Logística, dessa vez alcançando mais de 30 jovens no município de Bayeux. A ação é promovida pelo Governo da Paraíba, por meio do Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.

As capacitações integram as ações do Sine, com o objetivo de qualificar os trabalhadores, fortalecer suas habilidades e ampliar o acesso às oportunidades de inserção no mercado de trabalho. As aulas ocorreram na Escola Estadual de Ensino Médio Irineu Pinto, em Bayeux.

O gerente do Sine Estadual, Flávio Costa, enfatizou que mais uma etapa foi concluída com sucesso. “São 30 jovens recebendo seus certificados e dando mais um passo rumo ao mercado de trabalho. A sensação é de dever cumprido, mas também de motivação para seguir avançando”, comentou.

A estudante Lana Tiffany Ferreira, de 16 anos, falou que essa oportunidade fez a diferença na sua vida. “O curso trouxe novos conhecimentos e mostrou uma visão mais real do mercado de trabalho, reforçando a importância de buscar sempre o que agrega valor à vida. Gratidão ao Governo do Estado pela oportunidade, que nem sempre aparece — e quando surge, pode transformar caminhos”.

Para o professor Edyelson Lopes, o diferencial dessa turma foi os alunos, que, em sua maioria, da própria rede pública da região, decidiram investir no futuro e buscar mais qualificação. “Aqui, aprenderam muito mais do que conteúdo técnico: desenvolveram responsabilidade, disciplina e visão de crescimento baseada em mérito. Sem romantizar a realidade, entenderam que o destaque vem com entrega de resultados, evolução constante, maturidade e compromisso”.

Elisabete Anselmo de Andrade, 18 anos, estudante do 3º ano, encontrou no curso uma oportunidade de se descobrir e querer ir além. “Para mim, o que antes não era um plano virou motivação para continuar se qualificando, inclusive o meu sonho é fazer um curso de Administração. Só tenho a agradecer e já estou esperando os próximos”.

Já Michael Jonathan do Nascimento, estudante do 1º ano e músico da banda da escola, destacou a importância do curso de logística no seu desenvolvimento. “Foi muito bom, a logística está presente em quase tudo — inclusive na música. Tenho vontade de aprender mais e me aprofundar, o conhecimento vai contribuir para realização do meu sonho”.

O cronograma segue nesta segunda-feira (18), nos municípios de Bayeux e Conde, com novas turmas nas áreas de Operador de Computador e Auxiliar de Logística. Os cursos iniciaram em fevereiro e seguem até junho deste ano.