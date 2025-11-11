SEMOPIT E SEMAPE DÃO PROSSEGUIMENTO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO MUNICÍPIO

Através de parceria entre as Secretarias de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (Semape), a Gestão de São José do Seridó já construiu ou recuperou em torno de 12 reservatórios pela zona rural do município.





Desta vez as comunidades atendidas com ação da SEMOPIT E SEMAPE foram Umbuzeiro e Badaruco, onde foi realizada recuperação de reservatório na propriedade de Edgar da Emater e construção de reservatório na propriedade de Davi Medeiros, respectivamente.





“Tivemos ação direta na construção ou recuperação de 12 reservatórios nas comunidades Riacho do Roçado, Riachão, São Francisco, São Paulo, Umbuzeiro e Badaruco”, frisou o titular da Semopit, Kleber Costa, destacando atenção especial do prefeito Jackson Dantas com o homem do campo.





Ainda de acordo com o secretário de Obras, Infraestrutura e Trânsito, o trabalho de recuperação e construção de reservatórios teve início ano passado e continua a todo vapor no município durante este ano.





“Nossa gestão tem se empenhado ao máximo para atender as demandas que chegam. Esperamos colaborar com a gestão e com nossos munícipes, e continuar preparando nossa zona rural, em várias frentes, para o inverno deste ano”, disse Kléber Costa.