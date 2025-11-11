Natal dos Sonhos terá shows nacionais, circo na praça e sorteio de apartamentos – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande realiza a partir do dia 29 de novembro o Natal dos Sonhos 2025, uma parceria com empresas privadas e o terceiro setor que promete transformar o Centro da cidade na Vila do Natal, com shows, espetáculos circenses, decoração temática, atrações culturais e sorteio de apartamentos.

Um dos principais pontos dessas celebrações será a praça Ary Coelho, que receberá programação intensa com apresentações musicais de Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e artistas regionais que prometem encantar o público. A Rua 14 de Julho também ganhará iluminação especial e será o palco da tradicional Parada Natalina.

O Natal dos Sonhos faz parte do programa Sonho Seguro, organizado pela Prefeitura de Campo Grande e incentivado financeiramente por empresas e instituições parceiras, que garantem estrutura, segurança e suporte operacional.

Até o momento, há pelo menos seis instituições junto à iniciativa como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping, Sesc, entre outros parceiros, que somam esforços para transformar a Capital em um grande cenário de celebração e esperança.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, afirma que a parceria entre o setor público e privado reforça o papel do Natal como impulsionador de desenvolvimento. “Para o Sistema Comércio, ser parceiro de ações como esta atrai visitantes, valoriza nossa cultura, aumenta o movimento nas ruas, fortalecendo o turismo e o comércio local e, ainda, gerando oportunidades”.

Outra novidade será o circo instalado no Centro, que apresentará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, uma superprodução com música ao vivo, palhaços, malabarismo e números aéreos, trazendo ao público uma experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal. As apresentações serão gratuitas e abertas à população.

Durante o período natalino, o público também poderá participar da 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande, com uma loja exclusiva na Rua 14 de Julho e o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

A Prefeitura projeta incremento no turismo e no comércio local, com maior circulação de pessoas e fortalecimento da economia na região central. “Essa é uma decisão muito consciente. O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

A programação completa será divulgada em breve pela Prefeitura de Campo Grande