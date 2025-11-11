Hugo Motta entra na mira do TCU e do MPF por suspeitas de ‘fantasmas’ e ‘rachadinha”

Presidente da Câmara Federal, Hugo Motta. divulgação/Hugo Motta

Em fevereiro deste ano, quando tomou posse na Presidência da Câmara Federal, o paraibano Hugo Motta (Rep) virou uma chave. De uma potencial liderança da política paraibana – eleito pela primeira vez com 21 anos – ele se tornou, de fato, um dos caciques mais influentes do Estado. Mas a ascensão nacional tem trazido, também, uma enxurrada de denúncias e questionamentos.

As últimas levaram o paraibano a entrar na mira do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério Público Federal.

No primeiro caso em uma apuração que verifica a existência de servidoras ‘fantasmas’ em seu gabinete. O órgão estabeleceu um prazo de 15 dias para apresentação de esclarecimentos.

A segunda situação motivada por reportagens publicadas pela imprensa nacional, levantando suspeitas sobre a possível prática de ‘rachadinha’, igualmente em seu Gabinete. De acordo com a Folha de São Paulo, o MPF abriu uma investigação preliminar para aprofundar as suspeitas.

Como tem foro privilegiado, o procedimento que tem Motta como alvo deverá tramitar junto à Procuradoria Geral da República (PGR). A parte cível, que investigará se houve a prática de improbidade, ficará sob a responsabilidade dos procuradores em Brasília.

Ao Blog, a assessoria do parlamentar informou que não comentaria o tema.

Aliados dele classificam como “denuncismo” a abertura dos procedimentos e lembram que, no passado, familiares do deputado já foram também alvo de questionamentos – mas posteriormente foram absolvidos.

As informações, reveladas pela imprensa ou por outros meios, ainda que não colocadas sob o crivo do contraditório, têm impactado no horizonte do paraibano sob o prisma da política – embora ele busque reverter o desgaste através da força das Emendas Impositivas destinadas a seus redutos eleitorais.

Para 2026 Motta está decidido a ampliar o seu alcance. Quer eleger o pai, Nabor Wanderley, como senador; e a irmã, Olívia Motta, para Assembleia Legislativa. Considerando o atual modelo da política brasileira, em que o orçamento da União é rateado entre parlamentares para irrigar apoios, ninguém duvida que ele ainda poderá ter êxito na empreitada.

Mas poucos são os que não reconhecem, também, que o sentimento de decepção com Motta, em solo paraibano, é crescente. O silêncio público diante de suspeitas de rachadinha e fantasmas apenas amplia essa atmosfera.