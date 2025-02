Farmácia Clínica no Hospital Edson Ramalho garante mais segurança ao paciente com doenças vasculares — Governo da Paraíba

O serviço de Farmácia Clínica do Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) garante mais segurança na assistência ao paciente com doenças vasculares. O hospital, que é gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) e pertencente à rede estadual, implantou o serviço em 2023, contempla os setores de unidade de terapia intensiva (UTI) – adulto e neonatal, unidade semi-intensiva, cuidados paliativos e cirurgia vascular.

A coordenadora da Farmácia Clínica, Paula Benvindo, explicou que os farmacêuticos avaliam o quadro clínico do paciente a partir dos medicamentos prescritos considerando alguns indicadores, em uma abordagem multiprofissional, a fim de obter a melhor conduta de tratamento.

“A equipe avalia o prontuário, observando o histórico clínico do paciente. Nos casos de pacientes diabéticos, por exemplo, verificamos se as doses de insulina são suficientes para o controle glicêmico. Muitos que são internados já fazem uso de medicamentos, inclusive de alto risco, como os opioides, portanto, é feita a conciliação de medicamentos de uso domiciliar, considerando efeitos colaterais, interações medicamentosas e alergias”, relatou Paula Benvindo.

Ela chamou a atenção para o uso de antibióticos. Neste caso, a Farmácia Clínica verifica fatores como o tempo de uso e a dose com atenção à função renal do paciente, além do efeito terapêutico com o acompanhamento dos parâmetros infecciosos. Os farmacêuticos acompanham o paciente no pré e pós-cirúrgico. “Há muitos pacientes com comorbidades, por isso é importante essa avaliação minuciosa”, comentou.

O resultado da avaliação é passado à equipe médica com possíveis sugestões de mudanças no tratamento. “Os médicos respondem às intervenções propostas e normalmente fazem alterações das prescrições avaliando o paciente de forma sistêmica”, observa Paula Benvindo.

Karla Assis é neta da paciente Rita Oliveira, internada na enfermaria vascular, e elogiou o atendimento da equipe de saúde, incluindo as profissionais da Farmácia Clínica. “Minha avó foi internada por causa de uma ferida no pé. Fizeram uma raspagem e agora estamos aguardando a recuperação. Quando percebi esse serviço da farmácia, entendi que é algo muito importante para a saúde do paciente. É um olhar a mais sobre a minha avó que pode impedir algum tipo de choque de informações sobre a saúde dela”, comentou.

O paciente Antônio Galdino veio de Guarabira para ser atendido no Edson Ramalho. Ele está internado para ser operado e, segundo sua sobrinha, Vanderleia Galdino, a assistência que ele está recebendo faz toda a diferença neste período difícil de sua vida. “Acho muito importante ter essa equipe da farmácia avaliando meu tio. Já procuraram saber quais medicamentos ele usava para não parar de tomar, e conferiram até a dosagem”, opinou.

O diretor-hospitalar Cícero Ludgero enfatiza o cuidado do hospital com o tratamento dos pacientes pela Farmácia Clínica, implantada a partir da gestão da PB Saúde. “A prestação desse serviço em um hospital público e de porta-aberta é um fator de distinção na assistência em saúde. Essa função evidencia a importância do trabalho dos farmacêuticos dentro de uma abordagem multidisciplinar que inclui médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais”, destacou.