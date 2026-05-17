Ex-vereador e pai são mortos após reagirem a assalto, em Barra de Santana – Foto: Reprodução. Jornal da Paraíba

Um ex-vereador da cidade de Barra de Santana, identificado como José Samuel Barbosa Campos, de 40 anos, e o pai dele, um idoso, foram mortos a tiros na zona rural do município, no início da noite do sábado (16). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Tadeu Maia, responsável pelas investigações, pai e filho estavam em casa, no sítio Barriguda, quando foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta. O objetivo da dupla era roubar o veículo das vítimas, conforme as investigações.

Houve uma reação ao assalto, momento em que os suspeitos, efetuaram disparos de arma de fogo. O ex-vereador morreu no local. O pai dele ainda foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos do crime fugiram.

A Polícia Civil informou que já identificou os suspeitos e que são duas pessoas menores de idade. Depoimentos já foram colhidos e as investigações seguem para tentar encontrar os foragidos.