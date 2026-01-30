Defesa Civil promove simulado de emergência em Tinguá

Por MRNews



A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu promoveu, na manhã deste domingo (25), um exercício simulado de desocupação preventiva de emergência no bairro Tinguá. A ação teve como objetivo orientar e preparar moradores para eventuais situações de enxurradas e enchentes durante o período de chuvas.

Agentes da Defesa Civil se posicionaram no ponto de apoio montado na Escola Municipal Barão de Tinguá (Estrada Boa Esperança, 140), local para onde os moradores da região se deslocaram durante a atividade. No local, a população recebeu orientações sobre como agir em situações de risco e preencheu um cadastro com informações sobre as áreas onde vivem, permitindo a identificação de possíveis vulnerabilidades e necessidades específicas de cada localidade.

“O objetivo da Prefeitura, por meio da Defesa Civil, é preparar a população antes que uma situação real aconteça. A prevenção e a orientação salvam vidas. Ações como essa ajudam os moradores a saber exatamente como agir, para onde ir e quem procurar em momentos de emergência”, destacou o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, que acompanhou a atividade em Tinguá.

Ao todo, 152 pessoas, de 52 famílias, foram atendidas no ponto de apoio. Também foram contabilizados 80 animais que vivem com essas famílias. A ação resultou ainda na solicitação e realização imediata de uma vistoria técnica da Defesa Civil em um imóvel da região.

Moradora do bairro, a aposentada Antonia Cristina Sampaio, de 62 anos, ressaltou a importância da iniciativa.

“É muito importante que os moradores participem desse tipo de ação. A gente passa a entender melhor como agir em situações extremas, para onde ir e o que fazer. Estar preparado faz toda a diferença”, afirmou.

Além do exercício simulado, o evento contou com uma ação social integrada, com a presença de secretários municipais e a oferta de diversos serviços à população. Foram disponibilizados atendimentos nas áreas de saúde, trabalho e renda, assistência à mulher e orientação jurídica, além de informações sobre cursos de capacitação. Os ônibus da Saúde e da Mulher também estiveram no local, oferecendo vacinação, testes rápidos e orientações voltadas à saúde e aos direitos das mulheres.

Defesa Civil registra ocorrências após fortes chuvas na cidade

Nas últimas 24 horas, fortes chuvas atingiram Nova Iguaçu e o município entrou em estágio de alerta. Até o momento, a Defesa Civil contabilizou 14 ocorrências, incluindo registros de alagamentos, desabamentos de imóveis, deslizamentos de barreira e queda de árvores.

Os bairros com maior número de chamados foram Miguel Couto, Vila de Cava, Riachão, Carmari, Jardim Iguaçu, Austin e Cabuçu. O balanço aponta uma pessoa ferida e oito famílias desalojadas. Um homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) após um desabamento, passou por cirurgia e segue internado, com estado de saúde estável. Até o momento, não há registro de mortos ou desabrigados.

Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social e de outras pastas municipais seguem mobilizadas, atuando no atendimento às ocorrências e no monitoramento das áreas de risco. Na manhã deste domingo (25), o prefeito Dudu Reina esteve em bairros afetados pelas chuvas, como Jardim Iguaçu e Carmari, acompanhando de perto a situação e as ações em andamento.

A Defesa Civil reforça a importância de a população permanecer atenta aos alertas emitidos pelos canais oficiais e acionar o órgão em caso de emergência pelos telefones 199, (21) 2667-5751 ou (21) 98160-9740.