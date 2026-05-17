Governo da Paraíba realiza encontro estratégico para tratar de pacto pela inovação para o Sertão — Governo da Paraíba

No avanço da construção do pacto pela inovação voltado para o Sertão da Paraíba, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), reuniu nessa terça-feira (12) representantes da Academia, do Governo e do setor produtivo paraibano em um 2º encontro estratégico com a La Salle Technova Barcelona, que aconteceu online. O workshop faz parte da agenda de cooperação internacional entre a Secties e a instituição catalã, que é referência em governança de ecossistemas de inovação.

O objetivo do encontro foi dialogar em relação aos próximos passos práticos para formalizar o Pacto pela Inovação do Sertão e articular projetos novos ou em andamento no território que possam fomentar a inovação a partir do Complexo Científico do Sertão.

Durante a abertura, o secretário da Secties, Claudio Furtado, destacou a importância da parceria junto com a La Salle na construção do pacto pela inovação e celebrou o avanço do trabalho em mais um encontro estratégico. “Esse segundo workshop vem da motivação do Governo do Estado, do nosso governador Lucas Ribeiro, em levarmos adiante nosso plano de inovação para a Paraíba, nosso pacto que tem como ideia central o Complexo Científico do Sertão”, afirmou.

O Pacto pela Inovação pretende transformar a economia do Sertão paraibano por meio de um modelo de desenvolvimento baseado no conhecimento, integrando ciência, tecnologia, cultura e empreendedorismo. Inspirado em referências globais, como o distrito de inovação 22@Barcelona, o propósito não é replicar o modelo europeu, mas adaptá-lo para criar um ecossistema autêntico, inclusivo e sustentável para o cenário local.

O presidente da La Salle Technova Barcelona, Josep Piqué, ressaltou que “a Paraíba possui ativos científicos, culturais e territoriais extraordinários para construir um modelo próprio de desenvolvimento baseado no conhecimento”. E, por isso, a importância de mobilizar todos os agentes “em torno de uma visão compartilhada para o futuro do Sertão”, completou ele.

Carina Rapetti, pesquisadora e especialista em governança de ecossistemas de inovação da La Salle, foi a mediadora do encontro. Para ela, “o workshop demonstrou um elevado nível de compromisso e participação dos diferentes atores do território”. O encontro reuniu cerca de 60 pessoas de forma remota, sendo eles representantes de diversas áreas e hélices.

“A inovação territorial acontece quando existe confiança, colaboração e uma governança capaz de conectar ciência, educação, empreendedorismo e impacto social. O Sertão paraibano tem potencial para se tornar uma referência internacional em inovação baseada no território”, finalizou Rapetti.