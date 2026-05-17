Procon-JP identifica diferença de até R$ 0,74 no litro da gasolina comum; 69 postos mantêm preços

A diferença no preço do litro da gasolina comum está em R$ 0,74, registra pesquisa comparativa para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), com o produto oscilando entre R$ 6,19 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,93 (Opção – Brisamar), para pagamento à vista. O levantamento constata, ainda, que os preços se mantiveram os mesmos nas duas pontas em relação à pesquisa anterior em 69 postos.

A pesquisa, que foi realizada nesta terça-feira (12), em 112 postos, mostra que, na modalidade cartão, o preço da gasolina comum oscila entre R$ 6,27 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,69 (Postos São José – Cruz das Armas Castelo Branco), diferença de R$ 0,42.

Já o produto aditivado traz alta nas duas pontas, com o menor preço saindo de R$ 6,27 para R$ 6,28 (Postos Expressão – Tambaú e Bessa e Valentina – Valentina) e o maior subindo de R$ 6,99 para R$ 7,09 (São José – Castelo Branco), diferença de R$ 0,81.

A Secretaria também está divulgando um comparativo de preços com relação à pesquisa anterior, realizada no dia 5 de maio, um resumo da pesquisa atual, e o ranking de postos com preços mais baratos.

Álcool – O álcool mostra queda no menor preço se comparado ao levantamento passado, saindo R$ 4,63 para R$ 4,61 (Ferrari – Centro), com o maior se mantendo em R$ 4,99 (nove postos). No crédito, o produto oscila entre R$ 4,75 (Expressão – Tambaú) e R$ 5,19 (Postos São José – Cruz das Armas e Castelo Branco).

S10 – O diesel S10 foi outro combustível que registrou alta nesta pesquisa em relação à anterior, saindo de R$ 6,71 para R$ 6,74 (Postos Opção e Comercial – Geisel), com o maior se mantendo em R$ 7,39 (Santa Maria – Mangabeira). No cartão, está oscilando entre R$ 6,98 (São Luiz IX – Tambaú) e R$ 7,55 (São José – Castelo Branco e Cruz das Armas).

Diesel Comum – Quando comparado à semana passada, o diesel comum subiu de R$ 6,35 para R$ 6,37 (Frei Damião – Ipês), com o maior caindo de R$ 6,99 para R$ 6,97 (Costinha IV – Penha). Para pagamento no crédito, o produto oscila entre R$ 6,84 (Maxi – Oitizeiro) e R$ 9,09 (Opção – Distrito Industrial).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve o mesmo menor preço da semana passada: R$ 4,85 (São Luiz IX e Frei Damião – Ipês e Estrela – Geisel), com o maior se mantendo em R$ 4,89 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial). No cartão, o produto continua a ter o preço único de R$ 4,86.