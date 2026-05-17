Polícia Civil prende cinco pessoas, e apreende drogas e munições, no Agreste

Foto: Arquivo

Uma operação da Polícia Civil feita na terça-feira (12) resultou na prisão de cinco pessoas nos municípios de Lagoa Seca, Esperança e Montadas, no Agreste paraibano. A ação foi conduzida por equipes do Grupo Tático Especial (GTE) da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil.

Segundo a corporação, os policiais cumpriram mandados judiciais e realizaram diligências investigativas de forma simultânea nas três cidades. Durante a operação, também foram apreendidos drogas, armas de fogo, munições, dinheiro e outros materiais considerados relevantes para as investigações.

Na cidade de Lagoa Seca, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por estar com um veículo com sinais identificadores adulterados. O mandado de busca e apreensão cumprido no local estava ligado a investigações sobre os crimes de tortura e homicídio.

Na zona rural de Esperança, um homem foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foram apreendidas duas armas e munições.

Já em Montadas, um homem e uma mulher foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, foram encontrados pedras de crack, porções de maconha, pinos de cocaína, balança de precisão, dinheiro fracionado e outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Todos os suspeitos foram levados para a Central de Polícia, onde passaram pelos procedimentos legais e ficaram à disposição da Justiça.