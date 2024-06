modalidades coletivas acontecem neste fim de semana

A etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude, para atletas entre 12 e 14 anos, dá adeus às disputas de esportes individuais e entram em cena os esportes coletivos. Neste sábado (15) e domingo (16), em João Pessoa, jovens de várias regiões do estado competirão em busca de uma vaga para representar a Paraíba na etapa nacional.

Neste sábado, vão acontecer as disputas de esportes como futsal, basquete e handebol. (Foto: Divulgação/Sejel)

Modalidades coletivas nos Jogos Escolares da Juventude

Chegou a vez das disputas de handebol, basquete, futsal e vôlei. O futsal terá os jogos no ginásio do Colégio da Polícia Militar (CPM); o handebol acontecerá na Funad; o basquete na Vila Olímpica Parahyba e o voleibol na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa.

“Há uma semana foram realizadas as competições só com as modalidades individuais, e agora chegou a hora das coletivas. A equipe da organização já está na expectativa de receber os atletas de todas as regiões do estado, para assim conhecermos os campeões no futsal, basquete, handebol e futsal”, disse José Hugo, coordenador dos Jogos.

Jogos Escolares da Paraíba promovem as disputas coletivas neste sábado, em João Pessoa. (Foto: Divulgação/Sejel)

As finais acontecem na manhã do domingo. Os campeões terão o direito de representar a Paraíba nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que acontecerão em setembro, no Recife.

Leia mais notícias do Esporte no Jornal da Paraíba