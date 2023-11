UFCG tem dois cursos entre os 15 melhores do Brasil; veja quais são

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) se manteve como a melhor instituição pública de porte médio do Nordeste, segundo Ranking Universitário da Folha (RUF 2023), divulgado ontem. No Brasil, a UFCG figura como a 14ª melhor instituição pública de porte médio.

Dos 33 cursos da universidade avaliados, 27 estão entre os 100 melhores do Brasil em suas áreas e dois aparecem entre os 15 melhores: Ciência da Computação (14º) e Engenharia Elétrica (9º).

Além deles, outros seis cursos estão entre os 50 melhores. As graduações em Biologia (43º), Ciências Contábeis (48º), Farmácia (50º), História (36º), Matemática (39º) e Medicina Veterinária (18º).

Na classificação geral, que desconsidera o porte das instituições, a UFCG ficou na 9ª posição no Nordeste, ocupando a 49ª colocação nacional.

Esta é a nona edição do estudo realizado pelo jornal Folha de São Paulo, que volta a publicar a lista que classifica as melhores universidades e cursos do país. A última edição foi em 2019.

Foram avaliadas 203 universidades públicas e privadas e mais de 18 mil cursos presenciais oferecidos no país com base em cinco indicadores: Ensino, Pesquisa, Mercado, Inovação e Internacionalização.