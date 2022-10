Serviço

Sedurb divulga funcionamento dos principais mercados e shoppings populares na semana do Dia de Finados

29/10/2022 | 08:00 | 35

Na próxima semana, com o feriado do Dia de Finados, na quarta-feira (02), e do Dia do Servidor, transferido para a quinta-feira (3) e o ponto facultativo decretado na sexta-feira (4), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares, divulga o funcionamento dos principais estabelecimentos. A Sedurb lembra que o expediente nestes locais fica a critério dos próprios comerciantes.

Foto RafaelPassos-Secom/JP Foto RafaelPassos-Secom/JP

A tradicional feira do Mercado de Jaguaribe que acontece às quartas-feiras, como de costume, não será afetada com o feriado do Dia de Finados. O funcionamento será o habitual, das 4h às 21h. No Mercado Central, o funcionamento será normal na segunda e na terça. De quarta a sexta-feira, fecha às 14h. Já no sábado, o expediente volta à normalidade.

O Mercado de Mangabeira só terá o expediente alterado na quarta-feira, fechando ao meio-dia. O Mercado da Torre vai abrir, mas alguns comerciantes optam por deixar o box fechado, a movimentação maior ficará concentrada na Praça de Alimentação, onde todos os comerciantes já confirmaram que vão abrir os estabelecimentos em horário habitual. No Mercado do Bairro dos Estados, o funcionamento só será alterado na quarta-feira, fechando às 12h.

O Mercado do Peixe funcionará normalmente durante toda a semana, assim como o Mercado de Tambaú, com uma diferença no Dia de Finados, que vai fechar um pouco mais cedo, às 18h30. Já o Mercado de Cruz das Armas, não terá o funcionamento alterado, permanecendo das 5h às 18h.

“A Sedurb opta por deixar essa escolha com os comerciantes, já que eles sabem da necessidade de seus comércios e do que cada data representa para a maioria. Por isso respeitamos o que eles decidem”, explicou Fábio Carneiro, secretário da Sedurb.

Shoppings Populares – Todos optaram por fechar apenas no Dia de Finados e funcionar normalmente nos demais dias da semana. Lembrando que o Shopping Terceirão funciona das 8h às 17h, assim como o Centro Comercial de Passagem e o Shopping 4&400. Já o Centro de Comércio e Serviços do Varadouro (Shopping do Varadouro), funciona das 8h às 18h.