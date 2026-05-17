Elevador despenca de três andares em prédio residencial em João Pessoa; VÍDEO

Um elevador despencou do terceiro andar de um prédio em um condomínio residencial no bairro do Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa, no fim da tarde desta quarta-feira (13). Dentro da cabine estavam uma mulher e duas crianças.

Após a queda, as vítimas ficaram presas no fosso do elevador. Moradores do condomínio conseguiram abrir a porta da cabine do elevador e iniciaram o resgate por conta própria, antes da chegada das equipes de socorro.

Reprodução/TV Cabo Branco

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Segundo relatos de moradores, a mulher foi retirada do elevador apresentando ferimentos e reclamando de dores pelo corpo, as crianças apresentavam ferimentos leves.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identidade das vítimas e nem sobre o estado de saúde delas.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a administração e os síndicos do prédio residencial onde aconteceu o acidente, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.