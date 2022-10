CATRACA ABERTA: Bruno autoriza circulação de ônibus gratuito no próximo domingo em Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

Decreto do prefeito regulamenta frota especial de transporte coletivo no dia da eleição

O prefeito Bruno Cunha Lima decidiu, na tarde desta sexta-feira, 30, que o sistema de transporte urbano de Campina Grande disponibilizará ônibus gratuitos para a população das zonas urbana e rural, no próximo domingo, 2, dia da eleição.

A medida cumprirá um decreto assinado por Bruno Cunha Lima e foi definida durante reunião na Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP).

De acordo com o decreto, a frota especial do próximo dia 2 de outubro funcionará sem interrupção no período das 5h às 20h. Além do total de ônibus urbanos que regularmente funcionam no domingo, a STTP está assegurando um reforço de 50% a mais na circulação de veículos no dia – o que corresponde a mais de 70 carros de transporte coletivo.

Ainda de acordo com o decreto de Bruno Cunha Lima, para ter acesso gratuito aos ônibus urbanos no domingo, o usuário deverá apresentar o cartão Vale Buscard e o título de eleitor.

Codecom