Setur-JP participa de Roadshow Nordeste em Salvador, Maceió, Aracaju e Caruaru a partir desta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo, volta a colocar o pé na estrada para divulgar os principais roteiros da capital paraibana. Desta vez estará participando do Roadshow Nordeste, promovido pela PBTur (Empresa Paraibana de Turismo), em parceria com a Masterop Operadora, e com a participação de 13 hotéis associados da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira da Paraíba (ABIH-PB). O roadshow começa nesta terça-feira (14), em Salvador (BA), e passará por Aracaju (SE). Maceió (AL), terminando sexta-feira (17), em Caruaru (PE). As prefeituras de Cabaceiras e Lucena integram a comitiva paraibana.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, o roadshow reforça a tendência do turismo regional, um incentivo importante para que os turistas do Nordeste conheçam destinos da própria região, aproveitando a proximidade dos estados, o que permite um deslocamento por via terrestre, com melhor custo/benefício. “Esses roadshows têm resultados bastante positivos, pois se percebe um crescimento maior do fluxo de pessoas de outras cidades do Nordeste em João Pessoa”, pontuou o secretário.

O secretário destacou ainda a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado nessa ação, que conta também com a participação do setor privado, representado pela hotelaria. “Temos desenvolvido parcerias estratégicas com o Governo, num trabalho conjunta, colocando a Paraíba em destaque nas principais prateleiras das agências de turismo e operadoras do Brasil”, afirmou Daniel Rodrigues.

O Roadshow Nordeste terá uma dinâmica de apresentação dos principais pontos turísticos da Paraíba, em seguida, a realização de rodada de negócios, oportunidade em que os agentes de viagens terão um contato direto com os representantes dos equipamentos hoteleiros e das prefeituras. A Setur preparou brindes especiais para entregar aos profissionais do Turismo, bem como o diretor de Marketing, Mauro Roballo, estará dando detalhes de cada roteiro pela capital paraibana.

Os hotéis que estão na comitiva paraibana são: Aram Beach Hotel e Convention, BA’RA Hotel, Nord Hotéis, HCM Hotel, Quality Suítes João Pessoa, LS Hotel, Nobile Suítes, Hotel Manaíra, Ambassador Flat, Netuanah Praia Hotel, Happy Hotel Manaíra, Welkom Hotéis e Hardman Praia Hotel.