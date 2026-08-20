Emlur reforça ações de conservação e limpeza em João Pessoa, nesta terça-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue, nesta terça-feira (18), com equipes mobilizadas em diferentes pontos de João Pessoa para a realização de serviços de conservação e manutenção dos espaços públicos. Recebem ações de conservação e limpeza a Avenida Beira Rio, Avenida Epitácio Pessoa, Avenida das Indústrias, Avenida Argemiro de Figueiredo, Valentina, Parques Parahyba II e IV, Avenida Hilton Souto Maior e o bairro do Cristo.

As equipes atuam conforme a programação operacional, com serviços voltados à manutenção e conservação dos espaços públicos. O trabalho inclui atividades como varrição, catação, capinação, roçagem e demais serviços de limpeza, contribuindo para manter vias, praças e áreas públicas em boas condições para a população. A programação é distribuída entre diferentes regiões da Capital e segue de forma contínua.

Além das ações de conservação, a coleta domiciliar segue sendo realizada regularmente, conforme o cronograma estabelecido para cada região. A população pode consultar os dias e horários da coleta pelo site da Prefeitura de João Pessoa ou pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

A Emlur também mantém em funcionamento o serviço Cata-Treco, que percorre diferentes regiões da cidade mediante agendamento prévio. A orientação é que os moradores solicitem e protocolem a demanda antes de colocar móveis, eletrodomésticos e outros objetos para recolhimento em frente às residências.

A Autarquia reforça ainda a importância de evitar o descarte irregular de resíduos diversificados, como podas de árvores, restos de materiais de construção, entulhos e outros itens. Esse tipo de descarte prejudica a limpeza urbana e compromete a conservação dos espaços públicos. A colaboração da população é fundamental para manter João Pessoa limpa, organizada e bem cuidada.