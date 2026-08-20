Candidato à Presidência, Renan Santos participa de ato de campanha em João Pessoa nesta quarta

reprodução

O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, estará em João Pessoa nesta quarta-feira (19) para cumprir agenda de campanha. O principal compromisso será um encontro com militantes e apoiadores no Sesc Centro, às 19h.

Após o encontro, Renan participa de uma entrevista coletiva, prevista para as 21h, também no Sesc.

Aos 42 anos, Renan Santos disputa pela primeira vez uma eleição. Empresário, ele é presidente nacional do Missão, partido criado em 2023, e fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), que ganhou notoriedade durante os protestos contra o aumento das tarifas de transporte público e, posteriormente, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016.

À frente do Missão, Renan também tem enfatizado a renovação política, colocando seu nome como uma opção da direita fora do bolsonarismo. Seu plano de governo inclui propostas polêmicas, como a “desfavelização”, guerra ao crime organizado, fusão de municípios e substituição do Bolsa Família por frentes de trabalho.

O discurso defendido por ele destaca também pautas como liberdade econômica, reformas estruturantes, transparência pública e combate à corrupção.