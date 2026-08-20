quinta-feira, agosto 20, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Plano de Efraim prevê redução de impostos e retomada de alíquota anterior do ICMS

admin1

Inácio Morais, coordenador da campanha de Efraim Filho. Felipe Nunes

O plano de governo do senador Efraim Filho (PL), candidato a governador, prevê a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como uma das principais medidas econômicas. Em entrevista à CBN Paraíba, nesta terça-feira (18), o egenheiro Inácio Bento Morais, um dos coordenadores da campanha, afirmou que a proposta é fazer com que a alíquota “volte para a situação anterior”.

“Efraim tem compromissos assumidos e ele vai reduzir o imposto”, afirmou Inácio, ao ser questionado sobre as primeiras medidas de um eventual governo. Ele não detalhou qual seria o impacto da medida na arrecadação estadual, mas disse que a decisão seria uma das primeiras iniciativas do governador.

A redução da carga tributária é apresentada pela candidatura como parte de uma estratégia para estimular o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a atração de investimentos. O plano de Efraim é estruturado em cinco eixos, entre eles desenvolvimento econômico, emprego e inovação produtiva.

O coordenador não apresentou, durante a entrevista, uma estimativa de quanto o Estado deixaria de arrecadar com a redução do ICMS, mas disse que o aumento de impostos, por si só, não garante mais disponibilidade de recuros para a execução de obras importantes no estado.

Gestão por metas

Outra proposta apresentada de Efraim é a criação de contratos de gestão para as secretarias estaduais, com metas e indicadores de desempenho. A ideia é estabelecer objetivos para cada área e acompanhar os resultados ao longo da gestão.

Segundo Inácio Morais, os critérios seriam definidos pela equipe técnica do eventual governo Efraim e acompanhados de forma integrada entre as secretarias. “Dados e metas vão ser lançados para que possam ser alcançados”, afirmou.

Na avaliação de Inácio, o modelo também seria aplicado à infraestrutura. Ele citou como exemplo a necessidade de priorizar a recuperação da malha rodoviária antes da abertura de novos projetos.

Infraestrutura e logística

Na infraestrutura, a campanha promete transformar a Paraíba em um hub logístico do Nordeste, integrando o Porto de Cabedelo, rodovias, aeroporto e, futuramente, ferrovia. O coordenador citou a inclusão da Paraíba no projeto da Transnordestina e afirmou que a obra deverá contar com recursos federais em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente apoiado por Efraim.

A campanha também pretende destravar o projeto de um porto seco no município de Caaporã. A proposta é utilizar a estrutura para facilitar a instalação de empresas e o desembaraço aduaneiro.

Outro foco seria agregar valor à produção mineral do estado. Inácio citou regiões do Seridó com atividade de mineração e defendeu que o beneficiamento dos minerais seja realizado na própria Paraíba, evitando que o estado fique restrito à condição de fornecedor de matéria-prima.

Água e saneamento

Na área hídrica, a campanha aponta a transposição do Rio São Francisco como principal eixo. O plano prevê priorizar o Ramal do Piancó e, a partir dele, ampliar áreas de produção irrigada.

O coordenador também citou um programa de saneamento para municípios localizados ao longo dos canais da transposição, com o objetivo de evitar a contaminação das águas.

Para a Cagepa, a proposta é revisar o atual modelo de parceria público-privada. Inácio afirmou que Efraim não defende necessariamente o cancelamento do contrato, mas uma revisão da concessão, que atualmente abrange 85 municípios.

Educação

Na educação, a candidatura estabelece como meta elevar a proporção de estudantes em ensino integral de 52% para 80% da rede estadual. O plano também prevê reforço nas disciplinas de português e matemática, laboratórios de robótica e internet por fibra ótica em todas as escolas estaduais.

Segundo Inácio, a campanha pretende criar um “PDDE estadual”, permitindo que diretores tenham recursos para pequenas manutenções nas unidades de ensino. A execução seria acompanhada por meio de mecanismos digitais de transparência e fiscalização.

Para a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Efraim promete cumprir os repasses previstos no orçamento. Inácio afirmou que a medida envolve cerca de R$ 115 milhões e resolveria uma disputa histórica sobre os repasses à instituição.

Sistema prisional

A retirada de presídios de áreas urbanas, como Roger e Mangabeira, também foi citada durante a entrevista, embora a proposta não esteja detalhada no plano de governo protocolado no Tribunal Regional Eleitoral. (TRE-PB). Questionado, Inácio disse que a ideia foi “copiada” por outros candidatos, mas garantiu que a promessa será implementada. Não está cravado no documento, mas Efraim tem pregado isso”, afirmou.

A campanha pretende buscar recursos do Ministério da Justiça para construir novas unidades. Segundo o coordenador, um presídio com capacidade para mil vagas teria custo estimado em cerca de R$ 70 milhões. O projeto, de acordo com Inácio, seria encaminhado no início de um eventual governo, incluindo a definição do local para a construção.

Ao apresentar as propostas, o coordenador afirmou que o plano de Efraim não prioriza grandes obras, mas a utilização da estrutura já existente no estado e a melhoria da gestão pública.

Sabatinas com coordenadores de campanha

A CBN Paraíba iniciou uma rodada de entrevistas com coordenadores dos planos de governo dos principais candidatos ao Governo da Paraíba. A proposta é apresentar as promessas registradas na Justiça Eleitoral e questionar os responsáveis pelos documentos sobre como elas poderão ser executadas.

Além de Inácio Morais e de Thiago Lucena, que já foram entrevistados, a última entrevista será com Rafaela Camaraense, coordenadora da campanha do candidato à reeleição, Lucas Ribeiro (PP).

Ouça a entrevista de Inácio Morais

Você pode gostar também

Em Brasília, movimentos organizam agenda em defesa da tarifa zero

admin1

Estudantes do IFPB apresentam projetos inovadores em evento de educação tecnológica em Brasília

admin1

Copa João Pessoa de Futebol Amador define metade dos duelos das Oitavas de Final

admin1