Projeto de canto coral da Escola Municipal Maria Madalena leva inclusão e descoberta para alunos

A música tem ocupado um espaço de destaque na formação dos alunos da Escola Municipal Maria Madalena Guedes Pereira, no bairro do Rangel. Por meio do Coral Madalena Guedes, crianças e adolescentes vivenciam a prática do canto de forma sistemática, desenvolvendo não apenas habilidades artísticas, mas também valores cidadãos como disciplina, trabalho em equipe e respeito às diferenças.

O professor Jean Fidélis é o responsável por comandar o coral e fala da importância de dar voz aos alunos. “O objetivo desse coral não é só botá-los para cantar, existe o objetivo social por trás. Antes de tudo tem a questão da inclusão. A gente procura mostrar o tempo todo, demonstrar para eles que todos são capazes. Muitos não se imaginavam cantando ou se apresentando em tal local, em tal situação. Alguns chegam para mim e me falam que nunca imaginariam que conseguiriam estar aqui. Eu digo, você pode muito mais. É um trabalho gratificante, regenerador e aprendizado para todo nós”, disse o professor.

Além do impacto pedagógico, o grupo carrega uma forte dimensão afetiva onde o nome homenageia a ex-diretora Madalena Guedes Pereira ( in memoriam ), cuja gestão foi marcada pelo apoio incansável ao projeto.

Durante a rotina de estudos e ensaios, os integrantes recebem orientações de técnicas vocais adaptadas à sua faixa etária, trabalhando fundamentos da voz como exercícios práticos de respiração, apoio, emissão, afinação e articulação.

Maria Eduarda Costa de Assunção, 9° ano, é a mais nova integrante do coral, onde está inserida há apenas 4 meses. Ela agradeceu a oportunidade em fazer parte deste grupo. “Acho que é uma oportunidade muito boa, porque vendo hoje em dia que muitas crianças, muitos adolescentes, não têm essa oportunidade, eu me sinto muito privilegiada por ter essa oportunidade de estar aqui, de cantar e de conhecer várias pessoas inspiradoras, como o professor Jean”, disse a aluna.

O coral é organizado por naipes: sopranos, sopraninos e contraltinos. Os ensaios acontecem todas as terças e quintas-feiras.

Lylyan Evelyn, 8º ano, é a aluna mais antiga do Coral Madalena Guedes, com 6 anos de participação. Ela é uma das solistas e revela que descobriu o talento do canto na escola.

“O coral é uma das melhores partes da minha vida, foi onde eu descobri que sabia cantar. Eu achava minha voz horrível antigamente. Quando descobri o coral, com o professor Jean Fidélis, há muitos anos, tudo mudou. Mesmo assim quando vou me apresentar bate aquela ansiedade”, revelou Lylyan Evelyn.

Mais do que formar cantores, o projeto utiliza a prática musical como uma ferramenta de desenvolvimento integral. No cotidiano dos ensaios, atitudes como pontualidade, concentração, escuta ativa e responsabilidade compartilhada são constantemente estimuladas.

“O ensino da música por meio do canto coral integra as ações pedagógicas da Seção de Bandas Escolares da Sedec. Mais do que uma atividade artística, a música é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento integral dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ela potencializa a cognição, fortalece a socialização e estimula a disciplina, enriquecendo diretamente o ambiente escolar e a formação cidadã dos nossos estudantes”, falou o chefe da Seção de Bandas da Sedec, Rômulo Albuquerque.

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