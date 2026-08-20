PF deflagra operação contra suspeitas de fraudes em contratos públicos de duas cidades paraibanas

(Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, deflagrou duas operações, na manhã desta terça-feira (18), contra suspeitas de fraudes em contratos públicos de duas cidades paraibanas: Cuité e Pocinhos.

As operações, batizadas de Asfalto Vazio e Acordo Maquiado, tem o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de praticar irregularidades em contratos públicos relacionados a obras de engenharia de pavimentação asfáltica.

Os contratos ultrapassam o valor de R$ 37 milhões e envolvem suspeitas de fraude em procedimentos licitatórios, direcionamento de contratações, superfaturamento e outros ilícitos relacionados à aplicação de recursos públicos.

Ao todo, por determinação da 16ª Vara Federal de Garantias da Seção Judiciária da Paraíba, a PF e auditores da CGU cumpriram seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios em Pocinhos, Cuité e Campina Grande. O objetivo das medidas judiciais é apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Segundo o MPF, nas duas cidades, relatórios de fiscalização indicam um padrão operacional estruturado para supostamente cercear a concorrência e favorecer a empresa vencedora.

De acordo com a PF, os fatos apurados podem configurar crimes relacionados a fraudes em licitações e contratos administrativos, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O que diz a Prefeitura de Pocinhos

Em contato com a prefeitura de Pocinhos, foi informado que o Poder Público vai esperar que as investigações sejam concluídas. Um posicionamento público será avaliado a depender do resultado.

VEJA A NOTA:

A Prefeitura de Pocinhos informa que, neste momento, não irá se pronunciar sobre a investigação em andamento.

A gestão entende que é importante aguardar a conclusão das apurações para que os fatos sejam esclarecidos de forma responsável e com base nas informações oficiais.

Assim que a investigação for concluída, a Prefeitura avaliará a necessidade de um posicionamento público.

O que diz a Prefeitura de Cuité

Em contato com o Blog, a Prefeitura de Cuité informou que emitirá uma nota oficial o mais breve possível. O espaço, claro, está a disposição.

Texto: Gabriel Abdon