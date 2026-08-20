Furto de cabos da Cagepa deixa cerca de 20 mil moradores sem água no Sertão da PB | Foto: Divulgação/Cagepa.

As cidades de Pedra Branca, Nova Olinda e Itaporanga, no Sertão paraibano, estão com abastecimento de água suspenso após um furto de cabos elétricos usados em um sistema de captação da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) na região. Segundo a companhia, a suspensão ocorre desde o último domingo (16).

De acordo com a Cagepa, a ação criminosa que resultou na suspensão do abastecimento aconteceu no Açude do Saco, em Nova Olinda. Cerca de 120 metros de cabos elétricos foram furtados, e 20 mil moradores da região do Vale do Piancó estão sem água nas torneiras.

Ainda segundo a Cagepa, o abastecimento está totalmente interrompido em Nova Olinda e Pedra Branca, enquanto em Itaporanga moradores de áreas mas elevadas foram afetados.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, que investiga o caso. A previsão é que a situação seja normalizada até o fim da tarde desta terça-feira (18).