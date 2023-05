Capinação e roçagem

Emlur realiza serviços de zeladoria em 14 bairros nesta quinta-feira

04/05/2023 | 11:00 | 46

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza serviços de zeladoria em 14 bairros, nesta quinta-feira (4). As ações de capinação, roçagem e pintura de meio fio são executadas nos bairros do Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Praia dos Seixas, Praia da Penha, Bancários, José Américo, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Jardim Planalto, Cidade dos Funcionários, Costa e Silva, Ernani Sátiro e Alto do Mateus. Ainda há equipes na Avenida Beira Rio.

A coleta de entulhos é feita nos bairros de Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Padre Zé, Mandacaru, Distrito Industrial de Mangabeira, Cidade Verde (Mangabeira), Cristo Redentor, Rangel, Cidade dos Funcionários, Grotão, Bancários e Jardim Cidade Universitária.

Já a programação de coleta de resíduos de poda de árvores contempla os bairros de Ernesto Geisel, Cuiá, Cidade dos Funcionários, Grotão, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Pedro Gondim, Treze de Maio, Padre Zé e Mandacaru.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10