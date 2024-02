Prefeitura realiza formação de mais de 350 cuidadores que vão atuar nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), realiza nesta quarta-feira (21), no auditório da Escola Municipal Aruanda, a formação para 354 cuidadores selecionados no programa ‘Educador Social Voluntário’, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para atender a demanda de alunos novatos matriculados no ano letivo de 2024. A iniciativa é mais uma ação que se alinha aos objetivos do programa ‘Prefeito Amigo da Criança’.

“Nós temos cerca de quatro mil estudantes público-alvo na rede. Esses novos cuidadores chegam para somar com 1.800 que já temos trabalhando nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Na quinta-feira (22), eles já se apresentam às suas unidades de ensino e já conversam com os gestores. João Pessoa é o município pioneiro no Brasil em relação a esse tipo de programa. Já tem sido espelhado em alguns municípios, como por exemplo, Cabedelo e Campina Grande”, disse com alegria a chefe da Divisão da Educação Especial (DEE) da Sedec, professora Rejane Lira.

Durante o processo formativo, foi visto pelos novos cuidadores como devem acompanhar o estudante diariamente, como mediar nas atividades escolares, auxiliar e incentivar na interação, realizar um trabalho colaborativo com a equipe, auxiliar a organização dos materiais e auxiliar na construção de autonomia e independência desse estudante.

“É uma função muito importante porque o intuito é unicamente fazer com que a criança seja a protagonista. E o ser protagonista, através da inclusão, isso é mais importante ainda. É muito relevante você trabalhar com crianças em um ambiente em que são alunos com Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD), sejam suas habilidades ou superdotação. Isso permite com que você inclua de fato essa criança num ambiente familiar e social. Isso é minha principal meta, é fazer com que todas as crianças se sintam incluídas, seja na escola ou na sociedade como um todo”, disse o cuidador Lindoclécio Besarria da Silva.

O Programa Educador Social Voluntário garante acompanhamento individual para crianças com deficiência na Rede Municipal de Ensino, garantindo mais inclusão e igualdade. O público-alvo da Educação Especial é constituído por estudantes com deficiência física, intelectual, visual, auditiva e múltipla, bem como, os que, apresentam GD – Síndrome de Asperger, de Reet; Transtorno Desintegrativo da Infância; Transtorno do Espectro do Autismo; altas habilidades e/ou superdotação

O programa foi implantado na gestão do prefeito Cícero Lucena em 2021 e que se estende até 2024, com respaldo do Governo Federal.