QUE HORAS COMEÇA RENASCER E LINHA DIRETA?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 02/05.

Quinta-feira, 02/05/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Poderes Extraordinários

17:10 Vale A Pena – Alma Gêmea

17:35 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Os Outros

23:10 Linha Direta

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Quinta-feira, 02/05/2024: Guia de Programação na Globo

04:00 – **Hora Um**: Comece o seu dia bem informado com as últimas notícias nacionais e internacionais, análises e reportagens completas para você ficar por dentro dos acontecimentos mais relevantes do momento.

06:00 – **Bom Dia Praça**: Fique por dentro das principais notícias da sua região, informações sobre o trânsito e a previsão do tempo para planejar o seu dia de forma assertiva.

08:30 – **Bom Dia Brasil**: Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro trazem um panorama completo das notícias do Brasil e do mundo, com entrevistas, análises e reportagens especiais.

09:30 – **Encontro Com Patrícia Poeta**: Um programa matinal leve e descontraído, com entrevistas, debates sobre temas do dia a dia, dicas e entretenimento, apresentado pela carismática Patrícia Poeta.

10:35 – **Mais Você**: Ana Maria Braga e Louro José comandam um programa repleto de gastronomia, dicas de saúde, entrevistas e muita diversão para começar o dia com energia.

11:45 – **Praça TV – 1ª Edição**: As notícias regionais e locais em destaque, trazidas por uma equipe de jornalistas dedicados a informar sobre os acontecimentos da sua região.

13:00 – **Globo Esporte**: Fique por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte, com destaque para os principais campeonatos, entrevistas, análises e reportagens especiais.

13:25 – **Jornal Hoje**: Evaristo Costa e Sandra Annenberg apresentam um resumo completo das notícias do dia, com ênfase nos fatos mais relevantes do Brasil e do mundo.

14:45 – **Cheias de Charme**: Acompanhe as aventuras e desventuras das empreguetes, um trio de mulheres batalhadoras que conquistam o sucesso no mundo da música, em uma novela repleta de humor e emoção.

15:25 – **Sessão da Tarde – Poderes Extraordinários**: Uma sessão de cinema para toda a família, com filmes que exploram o universo dos super-heróis e seus poderes extraordinários.

17:10 – **Vale A Pena – Alma Gêmea**: Reviva os momentos emocionantes da novela que conquistou o coração do público, com uma trama envolvente sobre amor, reencarnação e destinos cruzados.

17:35 – **Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**: Uma novela que mistura drama, suspense e romance, com personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes, para você se emocionar e se envolver.

18:30 – **No Rancho Fundo**: Um programa dedicado à cultura sertaneja, com música ao vivo, entrevistas com artistas do gênero e muita animação para os fãs da música caipira.

19:15 – **Praça TV – 2ª Edição**: As últimas notícias regionais e locais em destaque, trazidas por uma equipe de jornalistas comprometidos em informar sobre os acontecimentos da sua região.

19:45 – **Família é Tudo**: Um programa leve e descontraído, com entrevistas, debates e dicas sobre temas relacionados à família e ao cotidiano, para ajudar você a cuidar dos seus entes queridos.

20:30 – **Jornal Nacional**: William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam as principais notícias do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas e reportagens especiais sobre os fatos mais relevantes do dia.

21:20 – **Renascer**: Acompanhe os desdobramentos da trama da novela Renascer, com reviravoltas, conflitos e emoções intensas que envolvem os personagens desta história envolvente.

22:25 – **Os Outros**: Um filme de suspense que promete prender a sua atenção do início ao fim, com mistérios, intrigas e reviravoltas que vão te deixar de cabelo em pé.

23:10 – **Linha Direta**: Um programa investigativo que reconstitui crimes reais e busca a participação do público para solucionar casos não resolvidos pela polícia.

00:20 – **Jornal da Globo**: Um resumo completo das principais notícias do dia, com análises e reportagens especiais sobre os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo.

01:10 – **Conversa com Bial**: Um talk show descontraído e informativo, com entrevistas aprofundadas e debates sobre temas relevantes, apresentado pelo carismático Pedro Bial.

01:50 – **Família é Tudo**: Mais uma edição deste programa leve e descontraído, com dicas e debates sobre temas relacionados à família e ao cotidiano.

02:30 – **Comédia Na Madruga I**: Uma seleção de programas de comédia para alegrar a sua madrugada, com humor inteligente e diversão garantida.

03:15 – **Comédia Na Madruga II**: Continuação da seleção de programas de comédia para garantir boas risadas durante a madrugada.