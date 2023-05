Reconhecimento

Secretaria de Saúde entrega certificados para equipes com melhor evolução de indicadores do Previne Brasil

10/05/2023 | 19:30 | 66

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) entregou, na tarde desta quarta-feira (10), certificados às Equipes de Saúde da Família (ESFs) com a melhor evolução de indicadores do Previne Brasil. A avaliação foi feita no sistema de prontuário eletrônico, que permite fazer um detalhamento melhor da situação de cada unidade de saúde. Foram avaliados quesitos como pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas.

Para o secretário Municipal de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, o ato significa o reconhecimento da gestão para o trabalho de excelência executado pelas equipes. “Essa ação nada mais é do que um reconhecimento àqueles profissionais que desempenharam, de uma forma com mais afinco e mais determinação, um papel em uma área que é altamente importante como a Atenção Primária nos indicadores do Previne Brasil. Isso tem repercussão positiva em todos os âmbitos da rede assistencial”, destacou.

De acordo com a gerência de Atenção Básica da SMS, baseado nos relatórios de trabalho, foram escolhidas duas equipes em cada um dos cinco Distritos Sanitários de Saúde de João Pessoa. Essas equipes apresentaram e organizaram os processos de trabalho, de uma forma que tiveram uma maior evolução nos seus respectivos indicadores.

Os indicadores selecionados atendem a critérios como disponibilidade, simplicidade, granularidade, periodicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade dos dados utilizados no cálculo. As Equipes de Saúde da Família que tiveram a melhor evolução dos indicadores e receberam os certificados foram:

Distrito Sanitário I

– Veneza I

– Alto do Mateus

Distrito Sanitário II

– Jardim Itabaiana

– Portal das Colinas

Distrito Sanitário III

– Equipe Tijolão

– Cidade Verde IV

Distrito Sanitário IV

– Cordão Encarnado II

– Varadouro II

Distrito Sanitário V

– Altiplano I

– São José IV