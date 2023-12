Desinformação é um dos piores inimigos da sua saúde, e só se combate com ciência e informação de qualidade.

O Governo Federal lançou em outubro o programa Saúde com Ciência, uma iniciativa em defesa da vacinação e voltada ao enfrentamento da desinformação em saúde. A proposta faz parte da estratégia para recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil.

Se antes éramos exemplo mundial com o nosso programa nacional de Imunização, hoje estamos travando uma verdadeira luta para recuperar as coberturas vacinais de outrora.

Cobertura vacinal

Algumas doenças da infância, que têm vacina gratuita pela SUS, as coberturas não chegam a 30% da faixa etária. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é pelo 90%.

O risco que corremos é que doenças já erradicadas como Poliomielite ganhem espaço por conta da falta de vacina e voltem a assustar. Isso parece paradoxo, mas as vacinas são tão eficazes que as pessoas esqueceram o espaço fundamental que elas têm em nossas vidas. Na pandemia, por exemplo, quando a Covid-19 matava diariamente milhares de pessoas, as pessoas reconheceram o papel delas no controle da doença.

Saúde com ciência

O programa conta com cinco pilares: cooperação, comunicação estratégica, capacitação, análises e responsabilização. O ponta-pé do Saúde com Ciência foi o lançamento no último dia 04 de dezembro do assistente virtual.

Ele funcionará por meio do whatsapp, na divulgação de informações oficiais sobre vacinação. No aplicativo também é possível checar fake news.

O chatbot vai disponibilizar conteúdos diversos sobre imunização, alertas das fake newsmais frequentes e informações complementares na área da saúde. Segundo o ministério da saúde, a ferramenta tem foco na valorização da ciência e na disseminação de informações confiáveis, além de ações educativas e voltadas a responsabilização.

Para acessar é só adicionar o número 61- 993818399.

Só entre julho e setembro deste ano foram identificados mais de 6,8 mil conteúdos com desinformação sobre vacinas, impactando mais de 23,3 milhões de pessoas.

Nós elencamos as principais fake news e análise dos conteúdos. O conteúdo é disponibilizado também em portais como da Fiocruz e até no aplicativo ConectSUS.

Fake news

– Vacinas contra Covid-19 são experimentos e não têm comprovação científica: utilizam supostos estudos estrangeiros para reforçar o falso discurso de que as vacinas de Covid-19 são ineficazes e não foram testadas de forma suficiente, alegando que não têm comprovação científica. Existe uma forte narrativa de que a população foi manipulada com dados e informações falsos sobre a pandemia e a Covid-19 em si, como o rápido contágio e forte disseminação, por exemplo, apenas para servir de cobaia para vacina experimental;

Vacinas causam doenças, como câncer, aids ou diabetes: afirmam que algumas vacinas, principalmente as contra Covid-19, podem desencadear diversos tipos de doenças nos pacientes após a dose. Algumas das mais citadas são câncer, aids, diabetes e pneumonia. Dizem também que é comum gerar sequelas gravíssimas e permanentes no corpo;

Vacinas de Covid-19 causam modificações na corrente sanguínea ou no DNA: alegam que a vacina poderia causar danos ao paciente após ter contato com a corrente sanguínea. Mais especificamente, o imunizante seria capaz de fazer alterações no sangue, como contaminá-lo (e depois os órgãos) e até mudar o DNA da pessoa. Ainda, alguns defendem que a vacina depositaria fortes toxinas na corrente sanguínea;

Após aplicação das vacinas, a população passa a ter um chip no corpo: teorias falsas de que governos de alguns países estavam utilizando vacinas como desculpa para implantar algum tipo de chip no corpo humano foram umas das primeiras a surgir e seguem em alta até hoje. Este seria um meio, segundo os publicadores, de controlar a mente dos cidadãos e localizar a pessoa em qualquer lugar. Alguns chamam de “chip do diabo”;

Número de mortes por Covid-19 foi falsificado para assustar a população e aplicar vacina experimental: afirmam que algumas informações sobre a pandemia de Covid-19 foram alteradas/falsificadas, sobretudo o número de mortes teria sido aumentado, para causar medo na população e levá-los a se vacinar. Os publicadores falam que médicos foram alguns dos principais responsáveis por divulgar número falso de mortos e chegaram até a dizer que os mortos por outras doenças morreram de Covid-19 apenas para aumentar o número de óbitos. Alguns chamam de “fraudemia”;

Teorias da conspiração sobre Bill Gates e uma suposta dominação mundial por meio do uso de vacinas: publicadores afirmam que foi o bilionário americano Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, o responsável pela pandemia de Covid-19. Eles dizem ter recuperado supostas postagens de Gates afirmando que ele estava por trás da criação da doença para beneficiar uma futura vacina e até despovoar o mundo. Regiões mais pobres da África e Filipinas são os supostos alvos mais citados pelo público. A notícia falsa mais recente ligada a ele é de que, junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), Gates estaria pressionando o envio de adesivos de vacina mRNA diretamente para a casa de pessoas pobres, visando maior adesão.

Por isso é preciso ter informação de qualidade para ter segurança e mais saúde.

Fique atento!

Em caso de informações veiculadas por canais não oficiais é importante checar.