saiba quem são os nordestinos participantes do reality show

O Big Brother Brasil 24 começa na segunda-feira (8), e 18 dos 26 participantes já foram divulgados. Dos anunciados que vão participar do reality show, três são representantes da região Nordeste do Brasil.

Vanessa Lopes, Giovanna Marinho e Lucas Pizane são os representantes do Nordeste no BBB 24.

Contudo, novos nomes nordestinos podem surgir no reality show. Isso porque no domingo (7), o “Fantástico” vai apresentar 14 pessoas que vão concorrer a mais duas vagas no programa. O público será o responsável por escolher esses dois novos participantes pelo gshow, que se unem ao grupo inicial na estreia do programa na segunda.

Os 12 concorrentes que restarem passarão por uma repescagem e terão uma nova chance de entrar no jogo. Serão seis vagas disponíveis. E nessa dinâmica, os 18 brothers anunciados inicialmente serão os responsáveis pela escolha em votação. Os vencedores entram na casa na mesma noite de estreia do programa.

Conheça os participantes nordestinos do BBB 24:

🍿Giovanna Marinho (Pipoca)

Giovanna Marinho é natural de Maceió, tem 24 anos e é assistente social. Nasceu em um bairro periférico da capital alagoana e é de uma família predominantemente feminina. Na infância, ela tinha o hábito de catar sururu, uma espécie de mexilhão, para se alimentar.

A alagoana trabalha desde os 12 anos e já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Ela é casada e está junto com seu companheiro há dez anos.

Giovanna admite que, no dia a dia, é uma pessoa espaçosa e um pouco desatenta. Mas garantiu que não passa despercebida: fala alto, é comunicativa, alto-astral, engraçada e muito transparente.

🍿Lucas Pizane (Pipoca)

Lucas Pìzane tem 22 anos e nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Por causa do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas de estudos em boas escolas.

Ele é cantor e estudante de produção cultural, já integrou duas bandas regionais e destacou que carrega a cultura de seu estado no peito, com o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

Solteiro, Lucas ressalta que gosta de se sentir amado e de estar sob os holofotes. “Meu erro é amar demais”, avisa. Ele se define também como extrovertido, espontâneo e sincero. Seu receio é de que o jeito tranquilo atrapalhe seu jogo no reality show.

💎Vanessa Lopes (Camarote)

Vanessa Lopes tem 22 anos e mora em São Paulo, nasceu em Brasília mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos, por hobby. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, ela se destaca pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar.

A criadora de conteúdo se define como carismática e com forte senso de justiça, e conta com a torcida de outros influenciadores digitais, como Gabriel Medina e João Guilherme.