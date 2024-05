QUE HORAS COMEÇA ‘RENASCER E ‘TELA QUENTE’?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 20/05.

Segunda-feira, 20/05/2024

Sessão da Tarde

Noivas em Guerra

Título Original: Bride Wars

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2009

Diretor: Gary Winick

Elenco: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg, Chris Pratt, Steve Howey

Classe: Comédia, Romance

Desde crianças, Emma e Liv planejaram seus casamentos, mas um erro de datas faz com que elas coincidam, o que gera uma disputa entre as, agora, ex-amigas.

Tela Quente

Godzilla vs. Kong

Título Original: Godzilla Vs. Kong

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: Adam Wingard

Elenco: Alexander Skarsgård;Brian Tyree Henry;Demián Bichir;Kyle

Chandler;Millie Bobby Brown;Rebecca Hall

Classe: Ação, Ficção Científica

Em busca de seu verdadeiro lar, Kong e sua horda embarcam em uma perigosa jornada rumo ao desconhecido. Em meio ao percurso, um embate com o enfurecido Godzilla

Programação de Segunda-feira, 20 de Maio de 2024: Início de Semana com Entretenimento Variado na Rede Globo

A segunda-feira, 20 de maio de 2024, na Rede Globo está repleta de atrações para todos os públicos, desde notícias matinais até filmes e programas de comédia na madrugada. Confira os destaques do dia:

Hora Um (04:00)

A programação começa cedo com o “Hora Um”, trazendo as primeiras notícias do dia, previsões do tempo e principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

Bom Dia Praça (06:00)

Os noticiários regionais entram em ação para informar sobre os acontecimentos locais, trânsito, clima e assuntos de interesse das comunidades.

Bom Dia Brasil (08:30)

O “Bom Dia Brasil” oferece uma análise aprofundada das principais notícias, com reportagens especiais e entrevistas exclusivas.

#### Encontro Com Patrícia Poeta (09:30)

Patrícia Poeta comanda o “Encontro” com debates sobre temas atuais, entrevistas com celebridades e momentos de interação com a plateia e o público em casa.

Mais Você (10:35)

Ana Maria Braga e seu fiel escudeiro Louro Mané apresentam receitas deliciosas, dicas de culinária, histórias inspiradoras e entrevistas com convidados especiais.

Praça TV – 1ª Edição (11:45)

O telejornal regional apresenta as principais notícias da manhã, com reportagens sobre temas de interesse público, política, economia e cultura.

Globo Esporte (13:00)

Os destaques do esporte nacional e internacional são apresentados com análises, entrevistas e os melhores momentos das competições.

Jornal Hoje (13:25)

O “Jornal Hoje” traz uma cobertura completa das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens investigativas e matérias especiais.

Cheias de Charme (14:45)

A novela que conquistou o público com suas empreguetes e músicas cativantes retorna para alegrar as tardes com histórias de superação e amizade.

Sessão Da Tarde: Noivas Em Guerra (15:25)

**Título Original:** Bride Wars

**País de Origem:** Estados Unidos

**Ano de Produção:** 2009

**Diretor:** Gary Winick

**Elenco:** Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg

**Classe:** Comédia, Romance

Nesta comédia romântica, duas melhores amigas acabam marcando o casamento no mesmo dia e travam uma verdadeira guerra para garantir que cada uma tenha o casamento dos sonhos.

Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea (17:10)

A novela de grande sucesso “Alma Gêmea” volta às telas com sua história de amor reencarnado, mistério e emoção, encantando novas gerações e relembrando momentos marcantes para os fãs.

No Rancho Fundo (18:30)

Um programa que destaca a vida no campo, com histórias inspiradoras de agricultores e dicas de cultivo, além de momentos de lazer e tradição rural.

Praça TV – 2ª Edição (19:15)

O telejornal regional retorna para atualizar o público sobre os principais acontecimentos do dia e as notícias mais recentes.

Família é Tudo (19:45)

Um programa que explora a dinâmica familiar, com situações cotidianas, humor e emoção, mostrando que a família é o alicerce fundamental da sociedade.

Jornal Nacional (20:30)

O principal telejornal do país traz uma cobertura abrangente das notícias do dia, com reportagens, análises e correspondentes internacionais.

Renascer (21:20)

A novela que tem cativado o público com suas tramas envolventes e personagens cativantes continua a desenrolar suas histórias cheias de emoção e reviravoltas.

Tela Quente: Godzilla Vs. Kong (22:25)

**Título Original:** Godzilla vs. Kong

**País de Origem:** Estados Unidos

**Ano de Produção:** 2021

**Diretor:** Adam Wingard

**Elenco:** Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

**Classe:** Ação, Ficção Científica

Em um confronto épico, duas das mais poderosas forças da natureza colidem na luta que determinará o destino do planeta. Humanos e monstros se enfrentam em uma batalha monumental.

Jornal da Globo (00:05)

O telejornal noturno traz uma análise dos principais acontecimentos do dia, com reportagens investigativas e um olhar aprofundado sobre os temas mais relevantes.

Conversa com Bial (00:55)

Pedro Bial recebe convidados para entrevistas descontraídas e profundas, abordando temas atuais, cultura, e histórias de vida inspiradoras.

Família é Tudo (01:35)

Reprise do programa que mostra o cotidiano das famílias, explorando suas relações e desafios com muito humor e sensibilidade.

Comédia Na Madruga I, II e III (02:15 – 03:25)

Uma sequência de programas de comédia para garantir boas risadas na madrugada, com esquetes, stand-ups e participações de humoristas consagrados.

### Conclusão

A programação de segunda-feira na Rede Globo oferece uma mistura equilibrada de informação, entretenimento e emoção. Com telejornais que mantêm o público bem informado, programas de variedades que animam a manhã e a tarde, novelas cativantes e filmes empolgantes, a emissora garante um dia repleto de atrações para começar a semana com o pé direito.