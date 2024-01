Bayern de Munique x Hoffenheim ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 23/24, HOJE (10/01)

O jogo entre Bayern de Munique vs. Hoffenheim Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (10/01) às 15:30 hs . O mandante desta partida será o Bayern que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2023 – 2024 muito agitado.

Análise da Partida: Bayern de Munique vs. Hoffenheim

O Bayern de Munique encara o Hoffenheim na 17ª rodada da Bundesliga em 12 de janeiro de 2024, às 19h30 no horário do Reino Unido, na Allianz Arena. Em busca de se aproximar do líder Bayer Leverkusen, os comandados de Thomas Tuchel entram em campo pela primeira vez em 2024.

Após um amistoso em homenagem à morte da lenda do clube, Franz Beckenbauer, o Bayern enfrentará um Hoffenheim que busca recuperação em 2024, tendo vencido apenas um de seus últimos oito jogos competitivos em 2023.

O Bayern, atual campeão, pode pressionar os líderes da liga, Bayer Leverkusen, ao buscar sua terceira vitória consecutiva na Bundesliga. Com Leverkusen fora de ação até sábado, a equipe de Tuchel tem a oportunidade de se aproximar do título.

Enquanto o Hoffenheim presta homenagem a Beckenbauer, eles também buscam melhorar sua forma recente. Após um início impressionante na temporada, estão atualmente na sétima posição, a três pontos de um lugar nas cinco primeiras posições.

O Bayern enfrenta desfalques defensivos, incluindo Serge Gnabry e Noussair Mazraoui, enquanto o Hoffenheim lida com a ausência de Diadie Samassekou para a Copa Africana das Nações. Ambas as equipes têm jogadores importantes se recuperando de lesões.

Possíveis Escalações:

*Bayern de Munique:* Neuer; Laimer, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane

*Hoffenheim:* Baumann; Vogt, Brooks, Kabak; Stach; Kaderabek, Promel, Grillitsch, Skov; Bebou, Kramaric

PALPITES

Apesar das emoções pelo falecimento de Beckenbauer, o Bayern é favorito para vencer, considerando a queda de desempenho do Hoffenheim. A Sporita.com sugere mais de 3,5 gols no jogo.

