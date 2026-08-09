Efraim Filho registra candidatura ao Governo da Paraíba e declara R$ 1,6 milhão em bens

Efraim Filho (PL). Luana Silva

O senador Efraim Filho (PL), foi o primeiro a registrar a sua candidatura ao Governo da Paraíba junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro foi divulgado nesta quinta-feira (6) no site oficial de divulgação de candidaturas e contas eleitorais.

À Justiça Eleitoral, Efraim declarou R$ 1.682.784,38 em bens. O valor representa um aumento de R$ 897.434,72 em relação ao valor declarado em 2022, quando concorreu ao cargo de senador.

O PL não formalizou nenhuma aliança, apesar das tentativas por parte do Novo, e será um partido isolado na disputa. Com isso, o candidato deverá ter 1min48s de TV no horário eleitoral.

Esta será a sétima eleição em que Efraim Filho concorrerá. Desde 2006, ele concorreu quatro vezes ao cargo de deputado federal, uma à vice-prefeitura de João Pessoa e uma a senador. Excetuando a disputa municipal de 2012, na capital, ele conseguiu ser eleito em todos os outros pleitos.

A vice

Nayana Pontes, esposa do deputado federal Cabo Gilberto, foi a escolhida pelo PL como vice na chapa de Efraim. Diferente do titular, ela não declarou nenhum bem à Justiça Eleitoral.

Esta será a terceira eleição em que Nayana concorrerá. Ela disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa, em 2018, e na Câmara de Campina Grande, em 2020. Em nenhuma das eleições ela chegou a ser eleita.

Texto: Gabriel Abdon