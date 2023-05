VF4 x Guarani de Juazeiro AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRÃO FEMININO A3 2023, HOJE (008/05), PALPITES E ESCALAÇÕES

O jogo entre VF4 x Guarani de Juazeiro pelo Campeonato BRASILEIRO FEMININO acontece hoje, HOJE (08/05) às 20 hs,. O mandante do jogo, o VF4 , tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

19:30 Laranja Mecânica x Araucária

Escalações:

breve

YOUTUBE sportv

BRASILEIRÃO FEMININO A2 2023

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 é uma das divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É a terceira divisão do futebol feminino no Brasil, ficando abaixo da Série A1 e da Série A2.

Na Série A3, participam clubes de diversos estados do país. A competição é disputada em sistema de pontos corridos, com os clubes jogando entre si em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase eliminatória, que consiste em jogos de mata-mata.

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 tem como objetivo principal proporcionar mais oportunidades de competição para os clubes femininos de todo o país, fomentando o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. É uma competição importante para a descoberta de novos talentos e para a formação de jogadoras de alto nível.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e costuma ser realizada entre os meses de março e dezembro de cada ano. Atualmente, algumas das equipes que participam da Série A3 do Brasileiro Feminino são o América Mineiro, Atlético Catarinense, Esmac-PA, Foz Cataratas-PR, e União Desportiva Alagoana.

