Cícero Lucena inspeciona início do asfaltamento do Parque das Três Ruas, que terá binário para melhorar a mobilidade urbana

A Prefeitura de João Pessoa avança com as obras do Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários, onde o prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta quarta-feira (13), o início da aplicação da malha asfáltica, que vai criar um binário para melhorar a mobilidade urbana na região. O gestor também projetou a entrega do equipamento público, que terá uma ampla área de lazer formada por pistas de cooper e de caminhadas, playgrounds e praças, para o mês de junho.

“Estamos trabalhando e cuidando da cidade de João Pessoa num item que concilia mobilidade urbana com qualidade de vida de toda essa comunidade. Aqui, estamos iniciando o trabalho de asfaltamento das ruas do Parque, bem como avançando bastante nos empraçamentos, na área de lazer, no plantio de novas árvores para que efetivamente esse seja um espaço agradável e que melhore a qualidade de vida de quem passa aqui, mas também de quem vive aqui nesse local”, afirmou o prefeito.

Mobilidade urbana – O projeto de mobilidade urbana da Prefeitura para o Parque muda as Três Ruas para quatro corredores – onde duas vias estarão fazendo a ligação dos Bancários com o Jardim Cidade Universitária e as outras duas, no sentido oposto, se conectando com a Avenida Rosa Lima dos Santos, criando um acesso até o bairro do Altiplano.

De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura (Seinfra), Luciano Pereira, todo o projeto do Parque das Três Ruas está 60% executado. Ele explicou todas as etapas e o passo a passo até a sua conclusão.

“Uma vez que o parque avançou, onde estamos já com 60% pronto, estamos agora iniciando essa etapa de asfaltamento. Será um binário. Serão quatro ruas, não mais três. Nós temos duas ruas laterais, que são vias locais, e duas centrais, que são as vias de trânsito. O Parque, de forma conveniente para ir avançando com as obras, dividimos ele em três etapas. Já terminamos a etapa 1, que é o canteiro central, estamos vindo com os empraçamentos, as calçadas laterais das ruas, estamos com mais de 80% já prontas. Essa parte central da etapa 1 e 2 também já estamos concluindo, e a parte de empraçamentos estamos com 50% pronto. Avançando rapidamente com a previsão de entrega até o mês de junho”, explicou.