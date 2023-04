Semana Santa

Parque Zoobotânico Arruda Câmara é opção de lazer para as famílias durante o feriadão

07/04/2023 | 19:00 | 41

Um dos espaços de lazer mais visitados de João Pessoa, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara permanecerá aberto neste sábado (8) e domingo (9) durante o feriadão da Semana Santa. Nesta sexta-feira (7), a Bica estava lotada de visitantes que aproveitaram o dia de sol para aproveitar as atrações do local e compartilhar momentos em família.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara abriga, em seus 26,8 hectares, cerca de 400 animais de espécies nativas e exóticas, como macacos, aves, serpentes, jabutis e jacarés, além da flora diversificada, com árvores seculares e plantas ornamentais. Recentemente, o local recebeu o título da Unesco de Posto Avançado da Reserva Biosfera da Mata Atlântica (Parbma).

Residente em Natal, no Rio Grande do Norte, Sérgio Rodrigo aproveitou o feriadão e veio com a família conhecer João Pessoa. Acompanhado da esposa Glênia e dos filhos João e Saulo, ele ficou encantado com o espaço e considerou um ótimo ambiente para passear com a família.

“Eu já tinha visto alguns comentários na internet e ficamos curiosos para conhecer o local. A primeira impressão foi muito boa. O local é muito verde, tem vários animais e é ótimo para trazer a família. Estamos gostando muito”, destacou o analista de sistemas, que vai aproveitar os outros dias do feriado para conhecer outros pontos turísticos da cidade.

Gislaine Vital, que mora em Campina Grande, também visitou o local com a família. Ela revelou que os filhos estavam ansiosos para conhecer o Parque Arruda Câmara e aprovaram a experiência. “As crianças queriam muito conhecer a Bica e estão encantadas. O lugar é muito bonito”, contou.

Filho mais velho de Gislaine, Cauê, de 7 anos, destacou o animal que mais gostou. “Eu estou achando muito legal a Bica. Meu animal preferido foi o Gato-do-mato-pequeno, ele é muito divertido. Também adorei os macacos”, disse a criança.

Serviço – A Bica está localizada na Avenida Gouveia Nóbrega, no bairro do Roger, e funciona das 8h às 17h (com fechamento da bilheteria às 16h). A entrada custa apenas R$ 2, mas crianças de até 7 anos e idosos acima dos 65 anos não pagam o ingresso. A Bica fechará para manutenção apenas na segunda-feira (10).