Crianças a partir de seis meses devem tomar as vacinas que protegem contra Influenza e Covid-19

As vacinas que protegem contra Covid-19 e Influenza estão disponíveis em todas as salas de vacinas da rede municipal e fazem parte do Calendário Nacional de Imunização. São eficazes, efetivas, seguras e garantem a proteção necessária para toda a população vacinada. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para que se possa dar continuidade nas ações de vacinação.

Quando infectada pelo vírus, a pessoa vacinada conseguirá combatê-lo rapidamente, pois já tem imunidade contra ele e assim evoluirá de modo assintomático ou com doença leve (maioria dos casos). As recomendações atuais para imunização contra a Covid-19 são estabelecidas de acordo com as faixas etárias.

Para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, o esquema vacinal contra Covid-19 é composto de três doses, com o primeiro intervalo de quatro semanas e o segundo de oito semanas. A partir de cinco anos de idade, o esquema é composto de duas doses, com quatro semanas de intervalo. Já o intervalo para pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade também tem o esquema vacinal com três doses, com intervalo de quatro e oito semanas.

Para as pessoas que integram o grupo prioritário, a vacinação contra Covid-19 passou a ser anual. Já para imunocomprometidos, gestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos, a recomendação é uma dose por semestre, com no mínimo seis meses da administração da última dose do imunizante.

Já para proteção contra Influenza, as doses estão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de vida. A vacina, administrada anualmente, é indicada para proteger contra o vírus da Influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias.

Para crianças entre 6 meses e 8 anos de idade, são indicadas duas doses caso seja o primeiro contato com o imunizante (primovacinação), com intervalo de um mês, e dose única nos anos seguintes.

A Influenza e a Covid-19 continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a Influenza para atualização da situação vacinal para Covid-19 nos grupos elegíveis.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (10):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)