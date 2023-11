Ignorância política impede combate à desertificação, avalia Catão

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) inicia na próxima segunda-feira (06) um seminário para debater a desertificação na Paraíba. O evento deverá contar com as presenças de governadores, especialistas e autoridades no assunto no Nordeste e tenta trazer para a pauta de discussões a necessidade do enfrentamento à devastação ambiental na região.

Uma auditoria feita pelo órgão é um retrato do descaso das gestões públicas com o problema.

Conforme o levantamento, das 128 prefeituras paraibanas consultadas apenas 23 possuem iniciativas voltadas à preservação do Meio Ambiente – 18% apenas.

Na avaliação do conselheiro Fernando Catão, que coordena as discussões, falta conhecimento para enfrentar o problema.

“Há uma ignorância política”, comentou hoje, em entrevista à Rádio CBN.

Em tempo

Até concordo com Catão, no que se refere à ignorância política. Mas flagrantemente também falta vontade política dos gestores. É que projetos para combater a desertificação não costumam dar voto, como ocorre com obras de tijolo e cimento. E aí, infelizmente, prefeitos e outros gestores priorizam os resultados eleitorais, em detrimento dessas ações, Ponto.