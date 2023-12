UFPB é a quinta universidade mais empreendedora do Nordeste

A Universidade Federal da Paraíba (UEPB) é a 5ª instituição de ensino superior mais empreendedora do Nordeste e a 40ª do Brasil, segundo o Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE) 2023, divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores.

Atualmente, a UFPB conta com 10 startups, sendo 3 incubadas e 7 em fase final de adesão. Além disso, também tem 22 empresas juniores instaladas e 9 em fase de criação, totalizando 31 empresas juniores vinculadas à instituição.

Ainda no Nordeste, a UFPB fica atrás apenas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Ceará (UFC), e Universidade Tiradentes (Unit).

A lista considera como empreendedora a universidade que impacta socioeconomicamente com práticas inovadoras.

UFCG e UEPB ocupam 22ª e 27ª posições na lista

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) ocupam 22ª e 27ª posições na lista de instituições nordestinas consideradas mais empreendedoras.

As empresas juniores da UFCG faturaram cerca meio milhão de reais somente em 2023.

A instituição também possui o maior número de empresas juniores de Campina Grande. São pelo menos dez: Voltech, Prospect, TeqInova, Codex, Alicerce, Pórtico, Orbe, Consuali, Prodativa e Produp.

Na relação nacional, a UFCG ocupa a 79ª posição. Já a UEPB fica na 90ª.

Entenda o ranking

A edição de 2023 analisou 108 instituições de ensino superior em todo o país, de acordo com os eixos:

Cultura empreendedora

Extensão, Inovação

Capital financeiro

Infraestrutura

Internacionalização

A avaliação para o ranking foi feita por meio da coleta e análise de dados de três fontes diferentes: uma pesquisa de percepção discente, dados de bases secundárias e informações prestadas pelas próprias universidades participantes.