Bola de fogo vista no céu da Paraíba é lixo espacial de foguete chinês

Vista em várias cidades da Paraíba e em outros estados brasileiros, uma bola de fogo cruzou o céu na noite da sexta-feira (22) e acabou assustando em a viu. O astrônomo amador da Associação Paraibana de Astronomia (APA), Marcelo Zurita, explicou que o que foi visto é lixo espacial de um foguete chinês, lançado em 2018, que reentrou na atmosfera da Terra.

“Todo lançamento orbital deixa detritos em órbita que podem reentrar de maneira descontrolada como esse foguete”, destacou.

Conforme Zurita, o fenômeno não é visto com frequência, mas está se tornando cada vez mais comum. Isso por conta dos lançamentos de foguetes que crescem a cada ano.

Mesmo sendo baixos, o lixo espacial pode oferecer alguns riscos para as pessoas.

Veja a previsão de chuvas na Paraíba no primeiro trimestre de 2024

“A maior parte do corpo do foguete é completamente vaporizado durante a passagem atmosférica. Mas cerca de 30% do material acaba resistindo e chega ao solo podendo atingir alguma residência ou até mesmo alguma pessoa. Os riscos são muito baixos, mas como a quantidade de material reentrando na atmosfera vêm aumentando nos últimos anos, isso pode passar a ser uma preocupação em pouco tempo”, reforçou.

A aparição durou alguns minutos e percorreu a faixa que envolve os estados de Goiás até o Rio Grande do Norte.