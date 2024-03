Safadão no Serra Branca? Cantor visita CT do clube e é “apresentado” como camisa 11

Safadão no Serra Branca? O cantor fez uma visita ilustre no CT do clube e, em tom de brincadeira, foi “apresentado” como “reforço” do Carcará da Serra.

Wesley Safadão é parceiro do patrocinador master do clube paraibano e, de passagem por Campina Grande, aproveitou para visitar o CT do clube e conhecer melhor as instalações às quais os jogadores têm acesso durante a temporada.

Safadão no Serra Branca: cantor visita CT e veste a camisa do clube

O vídeo divulgado mostrou Safadão no Serra Branca. Ao lado do presidente do clube, Alexandre Pereira, o cantor fingiu ser o novo atacante contratado e com direito até a camisa 11.

“Estou muito feliz, motivado. Sou uma pessoa que gosta de desafios. A gente sabe que não vai ser fácil, mas acho que o Serra Branca já tem feito um ótimo início de temporada, e cheguei para somar. Motivação e vontade de fazer o Serra Branca ser campeão do Paraibano não vão faltar”, disse Safadão.

E completou:

“Brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar no CT do Serra Branca. Estou impressionado com toda a estrutura. O clima aqui do Serra Branca, o que eu vi no café da manhã… é, realmente, um time muito unido, e eu sou fã quando uma equipe é unida. Estamos na torcida. Alô, Serra Branca! É nós! Vai, Safadão!” emendou.

O Serra Branca é o caçula do futebol paraibano. O clube foi fundado em 2022. Na verdade, o Carcará teve origem após uma reformulação pela qual a agremiação passou: antes era Paraíba de Itaporanga, depois passou a ser Paraíba de Cajazeiras e, mudando nome, escudo, cores, mascote, hino, diretoria e estatuto, passou a ser, em 11 de julho de 2022, o Serra Branca.

O Carcará, inclusive, é um clube comandado por empresários que são bem relacionados com destaques do futebol e do entretenimento. Em dezembro de 2023, por exemplo, o Serra realizou um jogo festivo que reuniu o próprio Wesley Safadão, além de outros nomes da música, como Xand Avião, e grandes jogadores do passado e do presente, como Zico e Hulk.

Com Wesley Safadão na torcida, mas não no elenco, o Serra Branca está na terceira colocação do Campeonato Paraibano, dependendo apenas de um empate, na última rodada da primeira fase, no próximo sábado (16), para avançar pela primeira vez na sua história às semifinais da competição.

E, se garantir essa classificação, passar pelas semifinais, chegar à decisão e conquistar o título, então tem festa prometida por Wesley Safadão. Ele garantiu que, se o Serra Branca levantar a taça do Campeonato Paraibano, fará um show para comemorar em grande estilo. Agora é esperar para ver o que acontecerá dentro de campo.

