QUE HORAS COMEÇA TEMPERATURA MÁXIMA, FANTÁSTICO?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, DOMINGO (24/12)

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Domingo, 24/12/2023: Uma Jornada Especial para Celebrar a Véspera de Natal

A véspera de Natal chega repleta de magia e entretenimento na tela da Globo, começando às 04:25 com o “Corujão II” exibindo a animação encantadora “WiFi Ralph: Quebrando A Internet” (2018). Acompanhe Ralph e Vanellope em uma aventura digital cheia de surpresas e descobertas.

A manhã inicia com momentos de espiritualidade, às 06:00, com a “Santa Missa,” seguida pelo “Globo Comunidade” às 07:05. Às 07:40, “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” traz insights para empreendedores, enquanto o “Globo Rural” às 08:25 conecta os telespectadores à vida no campo.

Os amantes de automóveis têm seu espaço no “Auto Esporte” às 09:50, seguido pelo “Esporte Espetacular” às 10:30, destacando os feitos esportivos da semana.

À tarde, a diversão continua com “Magnum P.I” às 13:00, seguido pela “Temperatura Máxima” às 14:30, exibindo o épico de ação “Vingadores: Ultimato” (2019), que reúne os heróis em uma missão para salvar o universo.

O “Domingão Com Huck” às 17:30 traz entretenimento para toda a família, enquanto o “Fantástico” às 20:30 combina jornalismo e variedades, mantendo os telespectadores informados e entretidos.

A noite se torna ainda mais especial com o “Ritmo Do Natal” às 23:00, seguido pela tradicional “Missa do Galo” à meia-noite. Em seguida, a “Sessão De Natal I” às 01:40 exibe a comédia clássica “Um Herói de Brinquedo” (1996), seguida pela emocionante “Sessão De Natal II” às 02:50, apresentando “Alguém Avisa?” (2020).

Prepare-se para uma jornada única e festiva, repleta de emoção, alegria e momentos especiais para celebrar esta véspera de Natal. Sintonize na Globo e compartilhe esses momentos mágicos com seus entes queridos.