MÊS DAS CRIANÇAS: Prefeitura de Campina Grande realiza ação para crianças e adolescentes atendidos pela Coordenação PCD e Centro Dia | Prefeitura de Campina Grande – PB

A manhã desta sexta-feira, 21, foi especial para aproximadamente 150 pessoas, entre crianças, adolescentes e familiares, que participaram de uma grande ação denominada “Festa das Crianças”, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), através da Coordenação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (PCD) e do Centro Dia. O evento, que faz parte das comemorações do mês da criança, foi realizado no Centro Dia, no bairro Universitário.

Momentos divertidos, com direito a banho de piscina e brinquedos variados, instalados no espaço, como pula-pula, piscina de bolinha, e ainda atividades de pintura facial e desenhos, que fizeram a alegria da criançada. Na ocasião, foram distribuídos algodão doce, pipocas e cachorro-quente. Teve ainda a participação de integrantes da Banda de Pífanos, do Centro de Convivência do Idoso, que fizeram questão de levar um pouco dessa cultura para os pequenos.

A dona de casa, Irenir de Brito Macedo, 48 anos, mãe de Caio Macedo, de 6 anos, que é autista, falou sobre o significado desse momento. “Para nós é muito bom poder participar de um dia diferente com outras crianças e famílias, com diversão, descanso, já que a rotina no dia a dia, não é nada fácil”, disse a dona de casa.

Uma das crianças autistas, atendidas pelo Centro Dia, M.G., 9 anos, era um dos mais animados. “Eu estou achando espetacular esse dia, para mim está sendo o melhor dia do mundo, porque tem muitas crianças. Muito bom poder se divertir com os meus amiguinhos, principalmente na piscina”, disse o garoto.

Atividades Intersetoriais

A ação, também contou com o apoio das Secretaria de Educação (Seduc) e de Saúde, com atividades da Brinquedoteca Itinerante, além de serviços de aferição de pressão, glicemia e vacina contra a covid-19, para crianças e pais que participaram da ação.

Para Edna Silva, coordenadora da Pessoa com Deficiência (PCD), uma ação social e educacional para todos, com crianças e adolescentes envolvidos, independentemente de suas patologias. Hoje temos aqui cerca de 115 crianças participando da ação, desse total, 80% são autistas.

“Essa inclusive, é a primeira ação desse porte em Campina Grande, onde conseguimos reunir famílias inteiras em um só propósito, promover a inclusão social, que é a principal bandeira da atual gestão. Uma promoção, sobretudo, de desenvolvimento para essas crianças e suas famílias”, concluiu Edna Silva.

Codecom