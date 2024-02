Concurso da Cagepa 2024: o que se sabe

O edital do concurso da Cagepa 2024 (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) ainda na foi divulgado, mas a banca que vai organizar a seleção já foi definida, conforme um comunicado publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). A empresa que vai conduzir o certame é o Centro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Eventos, mas conhecido como Cebraspe.

Sabendo qual é a banca definida, o candidato já sai na frente por compreender o perfil de prova será cobrado.

Esta notícia será atualizada conforme novas ações relacionadas ao processo seletivo forem anunciadas. Veja abaixo o que já se sabe.

Concurso da Cagepa 2024

No ano passado, o governador do estado, João Azevêdo, anunciou que 73 vagas serão abertas para cargos de nível técnico e superior.

Como o edital do concurso da Cagepa 2024 ainda não foi publicado, ainda não se sabe os salários e os prazos da seleção.

Vagas do concurso da Cagepa 2024

Serão abertas 73 vagas, segundo o governo do estado. Pelo menos sete áreas da companhia receberão novos servidores a partir desse concurso. Veja os cargos anunciados abaixo:

Técnico em saneamento

Técnico em eletrotécnica

Técnico em eletrônica

Técnico em informática

Engenheiro civil

Engenheiro mecânico

Engenheiro ambiental

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o concurso da Cagepa e outras seleções com vagas previstas e já abertas no estado? Acesse a editoria “Vamos Trabalhar” do Jornal da Paraíba.